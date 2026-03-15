Horóscopo: qué dicen los signos para este domingo 15 de marzo

Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Lee el horóscopo acá.

Este domingo 15 de marzo el horóscopo nos dice que será un día ideal para soltar viejas emociones y mirar hacia adelante con más objetividad. En cuestiones del amor, los astros impulsan a romper patrones emocionales tóxicos y buscar un amor más libre.

La Luna en Acuario te impulsa a romper patrones emocionales tóxicos y buscar un amor más libre, más creativo y menos predecible. Venus suaviza tu carácter, ayudándote a expresar cariño sin sentir que pierdes tu poder. Hoy puedes tener una conversación que redefinirá expectativas y abrirá un futuro más equilibrado. Tu afirmación de hoy: Mi corazón se expande cuando permito que el amor fluya sin miedo. Números de suerte: 7, 4, 15.

Tauro

La luna en acuario te invita a mirar tu vida afectiva desde una forma más amplia. Puedes sentirte listo, seguro, para hacer un cambio que antes te daba miedo, o no te sentías con inseguridad para hacerlo. Venus, tu regente, te ayuda a confiar en que el amor también crece cuando tú creces. Tu afirmación de hoy: Acepto nuevas formas de amar que me hacen más fuerte y más auténtico. Números de suerte: 8, 49, 13.

Géminis

La Luna en Acuario activa tu mente y tu curiosidad emocional. Hoy puedes descubrir algo importante sobre tus deseos y anhelos. Venus te da encanto y facilidad para conectar con alguien que te llama mucho la atención porque te inspira a seguir con tus metas. Tu afirmación de hoy: Mi corazón y mi mente trabajan juntos para crear relaciones llenas de claridad. Números de suerte: 12, 31, 30.

Cáncer

La energía cósmica de este domingo te invita a soltar viejas emociones y mirar hacia adelante con más objetividad. La Luna en Acuario te ayuda a tomar distancia saludable de personas no muy gratas, mientras Venus suaviza cualquier tensión entre ustedes. Es un día perfecto para sanar y proyectar un amor más maduro, práctico y realista. Tu afirmación de hoy: Me permito evolucionar emocionalmente sin aferrarme al pasado. Números de suerte: 39, 19, 28.

Leo

La Luna en Acuario, tu signo opuesto, abre un portal emocional que te inclina a mirar tus relaciones de una forma amplia y menos impulsiva. Este tránsito no te quita brillo, al contrario, te muestra cómo tu luz se refleja en los demás y cómo ellos también pueden iluminarte. Tu afirmación de hoy: Atraigo relaciones donde la libertad y el amor conviven en armonía. Números de suerte: 4, 44, 16.

Virgo

La energía planetaria de hoy te ayuda a organizar tus emociones con más claridad. La Luna en Acuario te invita a ver el amor desde un ángulo lógico y más racional, mientras Venus suaviza tu autoexigencia. Hoy puedes tomar una decisión que te liberará. Tu afirmación de hoy: Elijo relaciones que respetan mi paz, mi orden y mi crecimiento. Números de suerte: 20, 2, 15.

signos-zodiaco amor portada.jpg Según el horóscopo, tres signos del zodíaco encontrarán el amor antes que termine el 2025.

Libra

La Luna en Acuario, enfatiza tu forma de vivir en armonía, con visión y libertad. Recuerda que el amor no solo se siente, también se piensa, se diseña y se elige. El trígono de la luna con Venus, tu regente, te envuelve en una energía magnética, elegante y ligera que te permite atraer lo que deseas sin esfuerzo, simplemente siendo tú mismo. Tu afirmación de hoy: Mi energía amorosa atrae conexiones auténticas y llenas de belleza. Números de suerte: 44, 26, 12.

Escorpio

Hoy puedes sentirte más abierto emocionalmente de lo habitual. La Luna en Acuario te ayuda a expresar lo que normalmente guardas, y Venus resalta tu pasión y romanticismo. Es un día para hablar desde la verdad sin miedo a perder control. Habla con la verdad y desde el corazón. Tu afirmación de hoy: Mi vulnerabilidad es una fuerza que transforma mis relaciones. Números de suerte: 32, 2, 17.

Sagitario

La Luna en Acuario activa tu deseo de explorar nuevas formas de amar, de conquistar y de seducir con la facilidad única que te caracteriza para comunicar y conectar con otros. Venus te ayuda a expresar tus sentimientos con más dulzura. Hoy puedes recibir una noticia o mensaje que te hace muy feliz. Tu afirmación de hoy: Mi corazón se expande cuando permito que el amor me sorprenda. Números de suerte: 47, 33, 41.

Capricornio

Este domingo te inclina a valorar lo que tienes y a proyectar lo que quieres construir para ti en un futuro cercano. La Luna en Acuario te ayuda a pensar en el futuro con más flexibilidad, mientras Venus suaviza tu rigidez emocional. Te abres a alternativas financieramente más estables y seguras. Tu afirmación de hoy: Construyo relaciones sólidas desde la libertad y el respeto mutuo. Números de suerte: 5, 37, 31.

Acuario

La Luna en tu signo te hace protagonista de este domingo. Sientes claridad, intuición y una necesidad de expresar tu autenticidad sin filtros. Eres quién eres, y al que le disguste, que se aparte de tu vista. Venus te vuelve más cálido, más accesible y dispuesto a abrir tu corazón. Tu afirmación de hoy: Mi autenticidad atrae el amor que está alineado con mi esencia. Números de suerte: 40, 22, 18.

Piscis

La Luna en Acuario te lleva a sentir todo a tu alrededor de una forma más elevada, mística, como si pudieras controlar tus emociones y deseos más profundos. Comienzas a sentir un desapego especial de aquello que te quita la paz. Venus te recuerda que mereces un amor que no duela, que no confunda, que no te haga cargar más de lo que te corresponde. Tu afirmación de hoy: Mi energía amorosa atrae conexiones auténticas y llenas de belleza. Números de suerte: 44, 17, 18.