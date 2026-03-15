Se viene un fuerte episodio de lluvias en Neuquén y rige alerta meteorológica

El pronóstico prevé lluvias persistentes y abundantes en sectores cordilleranos con acumulados elevados. Detalles en cada una de las zonas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alerta naranja meteorológico por lluvias para gran parte de Neuquén , con precipitaciones persistentes que afectarán principalmente a la zona cordillerana entre el domingo y el lunes, con acumulados que en algunos sectores podrían ser muy importantes.

En la ciudad de Neuquén ya hace algunas horas que las lluvias se hicieron presentes y se espera que no haya cambios durante esta jornada.

Según el informe elaborado por la estación meteorológica del Aeropuerto Internacional Neuquén, el fenómeno se presentará con diferentes niveles de intensidad, con sectores bajo alerta amarilla y otros bajo alerta naranja , lo que implica mayor riesgo por precipitaciones fuertes y continuas.

lluvias

En las áreas bajo alerta naranja se esperan lluvias intensas y persistentes con acumulados estimados entre 50 y 80 milímetros, que incluso podrían ser superados de forma puntual.

Lluvias en Neuquén: las zonas afectadas

Estas condiciones afectarán a la cordillera del norte neuquino como la cordillera de Aluminé Chos Malal; Loncopue, Minas, Picunches y Ñorquín.

En estas regiones también existe la posibilidad de que se registren nevadas aisladas en las zonas más elevadas, especialmente durante el lunes, debido al ingreso de aire más frío en altura.

Alerta amarilla: los lugares

Por otra parte, rige alerta amarilla por lluvias localmente fuertes, con acumulados estimados entre 15 y 30 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superarse de manera puntual.

Este nivel de alerta comprende amplias zonas del centro y oeste de la provincia: Los Lagos. Cordillera de Huiliches. Cordillera de Lácar, Sur de Aluminé, Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Zona baja de Aluminé, Zona baja de Huiliches, Zona baja de Lácar, Este de Loncopué, Este de Picunches, Este de Ñorquín, Oeste de Añelo, Oeste de Pehuenches, Sur de Chos Malal y Sur de Minas.

El pronóstico indica que las lluvias comenzarán a afectar durante el domingo y podrían intensificarse el lunes, con mejoras recién hacia el martes. Debido a la persistencia de las precipitaciones, no se descarta que se produzcan crecidas de arroyos, acumulación de agua en rutas y complicaciones en sectores de montaña, especialmente en áreas cercanas a la cordillera.

ALERTA METEOROLOGICA POR LLUVIAS (SAT)

El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, indicó en horas de la noche de este sábado que, hasta el momento, no se registraba ningún tipo de afectación ni en rutas, ni en zonas urbanas, ni cordillerana.

“Estamos teniendo periodos fuertes de viento, lluvias por el momento débiles, pero ya persistentes tal cual se había emitido la alerta”, destacó el director de Defensa Civil a LM Neuquén e indicó que esta situación comenzó a partir de la tarde hacia la noche. E incluso continuará por la madrugada, dado que, de acuerdo a las previsiones, este domingo será el día de mayor intensidad de esos fenómenos.

La provincia registró el ingreso de una masa de aire húmedo y frío que comenzó a afectar gran parte del territorio neuquino desde este sábado y hasta el próximo martes 17 inclusive. Cruz, detalló que este sistema frontal generará precipitaciones persistentes y fuertes ráfagas de viento en diversas regiones.