A los 16 años tenía un simulador de Boeing 737 en su cuarto y hoy fabrica equipos para escuelas de vuelo

La posibilidad de certificar los equipos en los organismos nacionales, abarata los cursos para los futuros pilotos. Los simuladores también pueden tener uso doméstico para entretenimiento.

Gabriel Barresi creció mirando el cielo desde General Roca . A los 2 años ya le gustaban los aviones. A los 15 decidió armarse un simulador en casa . A los 16 lo estaba vendiendo a compradores de Escocia y Estados Unidos. Hoy tiene 28, es ingeniero aeroespacial egresado de la Universidad Nacional de La Plata , y volvió a su ciudad para fundar VSIM, una empresa que fabrica simuladores de vuelo de nivel profesional y compite de igual a igual con los productos importados.

Hoy le apunta a dos mercados. Por un lado, particulares que quieren tener un simulador en casa, ya sea por entretenimiento o para mantenerse actualizados en el manejo de sus propias aeronaves. Por otro, aeroclubes y centros de entrenamiento que buscan certificar sus equipos ante la ANAC para poder ofrecer cursos de piloto privado y piloto comercial, con horas de simulador que cuentan en el libro de vuelo del piloto. Para esto último, el equipo debe estar instalado en un centro de instrucción habilitado —lo que la ANAC llama CIAC— y las sesiones deben estar supervisadas por un instructor con licencia EGDI, la habilitación específica para entrenadores terrestres de vuelo por instrumentos.

El catálogo actual incluye dos equipos. El primero es un entrenador monomotor (Cessna 172) con sistema de aviónica Garmin G1000 —el estándar de la industria para cabinas de vidrio en aeronaves ligeras desde mediados de los 2000— orientado a aeroclubes y escuelas de vuelo. El segundo es un simulador de doble comando del jet privado Cessna Citation Mustang, con triple pantalla 4K, visión de más de 140 grados y sistema de retroalimentación de fuerzas aerodinámicas en los comandos. Este último fue encargado por ProFlight, el centro de entrenamiento de pilotos más grande del país, que tiene alianza con la aerolínea JetSmart y operará el equipo hasta 20 horas diarias.

En cuanto al primer prototipo, Barresi asegura que “al tener un sistema de aviónica avanzado, les permite a los de un aeroclub, dar un curso más avanzado para poder dar la licencia de piloto comercial. Y eso, para los chicos que están tratando de hacer la carrera de piloto, es un gran paso porque lo pueden hacer localmente y no tener que irse a otro lado a hacer ese curso”.

simulador de vuelo- empresa- 2

El simulador “vuela” sobre la geografía regional, entre el río y la meseta, y usa pistas oficiales ubicadas en el Alto Valle.

— ¿Qué estudiaste? Porque debe haber un aval técnico atrás de todo esto.

— La aviación es mi pasión desde que tengo 2 años. Gracias a esa pasión pude estudiar ingeniería aeroespacial, y eso me da las herramientas y los conocimientos para aplicar en este proyecto.

— Pero tu título te abría muchas otras puertas.

— Cuando en primer año te explican las incumbencias del título, te emocionás. Te dicen que podés fabricar cualquier máquina de vuelo: aviones, helicópteros, cohetes. También podés participar en el desarrollo de satélites, trabajar en aerodinámica de autos de carrera, en el diseño de palas eólicas. Es un título muy amplio.

— ¿Y cómo llegaste a este presente?

— Con 15 años decidí armarme un simulador en casa. Era 2012 o 2013, la importación era casi una mala palabra, así que el desafío fue fabricar los componentes. Conseguí una gráfica que me ayudó a cortar paneles con láser. El primer prototipo se quemó todo. Tuve que aprender diseño de manera autodidacta, sin casi tutoriales en YouTube. Hice una segunda versión, una tercera. Iban mejorando. Después encontré a alguien en Bariloche que tenía cortadora láser y me ayudó con técnicas de grabado.

simulador de vuelo- empresa- 3

— ¿Y en qué momento decidiste compartirlo?

— Cuando me gustó lo que había logrado, lo publiqué en un grupo de simulación en Facebook. Tenía 16 años. Todo el mundo asume que uno arma un Cessna 172, un avión de aeroclub. Pero no: me armé una cabina de Boeing 737. Estaba en mi cuarto y de casualidad me quedaba espacio para la cama. Cuando lo vieron, alguien me preguntó si le podía fabricar uno igual. Y de ahí empecé a vender. Terminé haciendo dos o tres cabinas. Me hacían pedidos desde Escocia y desde Estados Unidos. Eso fue antes de terminar quinto año.

— ¿El simulador puede usarse tanto para entretenimiento como para entrenamiento real?

— Sí, estamos trabajando en los dos horizontes. Por el lado privado, hay gente que quiere tenerlo en casa por diversión, o para mantenerse actualizado en el manejo de sus equipos, tanto en aviónica como en procedimientos de vuelo. Y por el lado institucional, sirve para aeroclubes y centros de entrenamiento que quieran certificarlo ante la ANAC para ofrecer cursos. En ese caso, las horas voladas en el simulador se computan como horas reales en el libro de vuelo del piloto.

simulador de vuelo- empresa- 4

— ¿Se pueden acumular horas de vuelo desde la casa de uno?

— No. Solo se puede si el equipo está dentro de un centro de instrucción certificado por ANAC, lo que se llama CIAC. Y tiene que haber siempre un instructor con licencia EGDI —entrenador terrestre de vuelo por instrumentos— que acompañe cada sesión. Es una licencia aparte que obtiene el instructor específicamente para poder validar esas horas.

— ¿Qué diferencia tiene el simulador con un avión real, en términos de instrumentos?

— Nuestro objetivo es que sea exactamente el mismo. Una réplica 1 a 1, no solo en funcionalidad sino también en lo háptico. La percepción háptica —del griego haptikos, relativo al tacto— es la teoría de las sensaciones: que cuando movés una perilla se sienta igual que en el avión real, que los pesos y los comandos sean los mismos. Si el simulador se siente barato o poco real, los procedimientos que se aprenden no se fijan correctamente.

simulador de vuelo- empresa- 5

— ¿Cómo compiten con los equipos importados?

— Tenemos integración vertical: controlamos la electrónica, las estructuras, el software, todo se hace acá. Eso nos permite competir al mismo precio que los productos de afuera, o un poco menos, a pesar de las dificultades de importación de componentes y de los costos de flete por la distancia.

— ¿Cuánto vale el simulador monomotor?

— Entre 16.000 y 17.000 dólares, según las licencias de software que se necesiten. Si es para uso comercial certificado, los costos son un poco más altos por los trámites. Pero es todo personalizable: se puede cambiar el sistema de aviónica, agregar pantallas, incorporar cascos de realidad virtual. Al ser desarrollo propio, tenemos la versatilidad de armar cualquier configuración. Alguien que ya tiene su propio avión nos pidió una réplica exacta de su aeronave, y eso se puede hacer perfectamente.

— Y además desarrollaron un simulador de doble comando. ¿Para qué es?

— Es un simulador del Cessna Citation Mustang, un jet privado de dos motores a turbina. Va a ir a ProFlight, el centro de entrenamiento más grande del país, que tiene alianza con JetSmart. Nos eligieron a nosotros para desarrollarles ese equipo. Tiene retroalimentación en los comandos —lo que se llama control loading— que te permite sentir las fuerzas aerodinámicas del vuelo, triple pantalla 4K con visión de más de 140 grados, y está pensado para operar hasta 20 horas diarias, entre las 4 de la mañana y las 12 de la noche.

simulador de vuelo- empresa- 5

— ¿Va a estar certificado?

— Viene con plan de certificación desde el inicio. Va a ser homologado por ANAC —la Administración Nacional de Aviación Civil— en la categoría FTD4, que es mucho más exigente que la del monomotor. Implica replicar en escala 1 a 1 no solo la aviónica sino también los sistemas eléctrico, hidráulico y neumático del avión.

— ¿Todo esto se fabrica en General Roca?

— Todo. El desarrollo es cien por ciento nuestro. Arrancamos desde la electrónica, desarrollamos las placas de circuito impreso y las mandamos a fabricar. Tenemos máquinas láser, impresoras 3D, y proveedores locales para las estructuras.