Violento derrape en la Ruta 237: perdió el control del auto y terminó al costado del camino

Ocurrió este viernes 13 a la altura del kilómetro 1400. En el lugar trabajó personal policial, bomberos y salud.

Un nuevo siniestro vial ocurrió este viernes 13 en la Ruta Nacional 237 a la altura del kilómetro 1400, en Piedra del Águila , cuando el conductor de un auto perdió el control y derrapó sobre la calzada . No se registraron personas heridas, solo daños materiales.

Según informó el cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad, a las 12:47, se recibió el llamado alertando sobre un accidente. Rápidamente, una dotación se dirigió hacia el lugar para verificar la situación y asistir en el operativo.

Al arribar, los equipos constataron que se trataba del derrape de un vehículo Fiat Palio, en el que se trasladaba un solo ocupante. Afortunadamente, el conductor no presentó lesiones .

El incidente dejó únicamente daños materiales en el rodado.

En el lugar trabajaron personal de emergencias junto con una ambulancia y efectivos de la División Tránsito, quienes realizaron tareas de prevención para resguardar la zona y evitar nuevos incidentes en el sector de la ruta.

derrape en piedra del aguila 3

Otro siniestro reciente en la Ruta 237

Un hecho similar se registró el 27 de febrero en horas del mediodía sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1474, cuando un hombre que circulaba al volante de un Renault Clio gris perdió el control del vehículo, despistó hacia la banquina y salió de la cinta asfáltica.

El automóvil terminó a unos 30 metros del asfalto, luego de caer por una pendiente junto al camino, quedando detenido entre la vegetación. El impacto provocó importantes daños en el vehículo, aunque la activación de los airbags protegió al conductor de lesiones graves.

derrape en piedra del aguila 2

Tras el incidente intervinieron bomberos, personal de Tránsito de la Policía y equipos de emergencia, quienes trasladaron al conductor al hospital local para una revisión médica. Según se informó, se encontraba fuera de peligro.

Las autoridades realizaron las pericias correspondientes y tareas de limpieza de la calzada, finalizando el operativo alrededor de las 13:30.