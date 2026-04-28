Rotura de un caño en Avenida Mosconi deja 8 barrios sin agua en Neuquén: qué se sabe

Es a la altura de la calle Misiones y compromete el servicio en sectores del Alto y Bajo de la ciudad. Cómo repercute en el tránsito

Desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informaron que se registró este martes la rotura de un caño en la zona de la Avenida Mosconi y calle Misiones , que deja a 8 barrios sin el servicio de agua potable.

El organismo provincial estimó que el servicio se normalizará en horas de la noche. Explicaron que “se detectó una fisura de una cañería de distribución de agua potable en la intersección de Avenida Mosconi con la calle Misiones”.

Desde el primer momento, personal operativo del organismo realizó maniobras sobre válvulas para poder intervenir la cañería sin presencia de agua y avanzar con su reparación, que comenzó en horas de la tarde.

Detallaron que para llevar adelante los trabajos fue necesario detener el sistema de agua potable del río Limay, denominado “Leguizamón”, razón por la cual se ven afectados los barrios Área Centro Sur, Área Centro Este, Barrio Nuevo, Villa María, Río Grande, Don Bosco, Belgrano y Limay.

CAÑO ROTO- AVENIDA MOSCONI-2 Gentileza EPAS

El tránsito en la zona

Una buena noticia para los que tengan que circular por ese sector del bajo neuquino. Señalaron desde el EPAS que "el agua que debe salir del sistema es evacuada mediante un pluvial municipal, por lo tanto, no hay registro de presencia de agua en la vía pública, ni interrupciones al tránsito".

Observaron que la cañería afectada es bastante antigua, por lo que no existía registro de su existencia. Aclararon que este tipo de situaciones se pueden repetir a lo largo de la ejecución de los trabajos, por lo que se ha creado un protocolo de actuación entre el municipio, EPAS y las empresas que están a cargo de la obra para un rápido accionar en caso de repetirse una situación similar.

cañería- rota- Misiones- Avenida Mosconi-1 Gentileza EPAS

Desde el organismo provincial recomendaron a los usuarios extremar el cuidado del agua, priorizando únicamente para consumo humano e higiene. Ante cualquier inconveniente, las vecinas y vecinos pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario (0800-222-4827), disponible las 24 horas.