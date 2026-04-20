Avenida Mosconi: cuándo se habilitan nuevos cruces y por qué la obra entró en su etapa más compleja

La obra en Avenida Mosconi avanza en su etapa más compleja, enfocada en infraestructuras subterráneas antes del asfalto.

El intendente Mariano Gaido en la obra de la Avenida Mosconi en los pluviales.

La obra sobre la Avenida Mosconi , una de las intervenciones urbanas más ambiciosas de la ciudad de Neuquén, avanza en una etapa decisiva que no se ve, pero que va a definir todo lo que vendrá después. Se trata de todo lo que va bajo tierra, que son los caños pluviales, la fira óptica y las redes de energía.

El secretario de Infraestructura y Planificación Urbana, Alejandro Nicola, explicó que la obra está en el momento de mayor complejidad técnica, al menos por un mes y medio. “Estamos trabajando en todo lo que va enterrado. Esa es la base de la obra”, señaló en diálogo con Línea Abierta de LU5.

En estos días, las tareas se concentran en los cruces pluviales, es decir, en los conductos de gran diámetro que atraviesan la avenida de norte a sur y que permitirán evacuar el agua de lluvia hacia los canales existentes. Se trata de estructuras de gran escala, con caños que superan el metro de diámetro y que, en algunos sectores, se colocan en paralelo para aumentar la capacidad de drenaje.

Obra Mosconi (13) La obra de la Avenida Mosconi desde el aire.

Un punto importante es el cruce en la zona de la calle Lainez, donde se instalaron tres conductos de gran tamaño que desembocan en una cámara unificadora. Desde allí, el sistema se conecta con el canal de la calle Leguizamón, una pieza fundamental en el escurrimiento de toda esa área de la ciudad.

Avenida Mosconi: obras pluviales y subterráneas definen el futuro

En estos días, las tareas se concentran en los cruces pluviales, es decir, en los conductos de gran diámetro que atraviesan la avenida de norte a sur y que permitirán evacuar el agua de lluvia hacia los canales existentes. Se trata de estructuras de gran escala, con caños que superan el metro de diámetro y que, en algunos sectores, se colocan en paralelo para aumentar la capacidad de drenaje.

Lo primero se ejecuta toda la infraestructura subterránea —pluviales, redes eléctricas, fibra óptica y algunos cruces de cloacas— y recién después se avanza con el asfalto. Ese orden es el que permitirá evitar futuras roturas y garantizar que la avenida funcione como un corredor moderno desde el primer día.

En paralelo, ya hay avances concretos en superficie. De las veinte cuadras intervenidas, varias presentan la base terminada e incluso la imprimación lista para recibir la carpeta asfáltica. En algunos sectores, además, comenzaron los trabajos de cordón cuneta y la conformación del bulevar central, que tendrá cuatro metros de ancho.

“Hay sectores donde ya estamos terminando la base y avanzando con las estructuras del bulevar”, explicó el funcionario, quien confirmó que si el ritmo se mantiene, en un plazo de entre 30 y 40 días podrían habilitarse los primeros tramos para la circulación sobre la nueva traza.

Dron Mosconi + Puente Carretero La Avenida Mosconi en el tramo cerca del puente carretero que une Neuquén con Cipolletti.

Ese momento marcará un punto de inflexión en la obra pública, porque permitirá trasladar el tránsito desde las actuales colectoras hacia la avenida principal. Recién entonces comenzará la intervención sobre las colectoras, completando así la reconfiguración total del corredor.

“Estamos dejando todo previsto para que, cuando haya que ampliar o modernizar, no sea necesario romper la avenida” - Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planificación Urbana. “Estamos dejando todo previsto para que, cuando haya que ampliar o modernizar, no sea necesario romper la avenida” - Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planificación Urbana.

Bajo la nueva Avenida Mosconi se está dejando preparada una infraestructura integral que incluye redes de media tensión, ductos para fibra óptica, sistemas para cámaras de seguridad y tránsito, y la base para semáforos inteligentes. En muchos casos, incluso donde el cableado aún no será completamente subterráneo, se están colocando los conductos para evitar futuras excavaciones.

“Estamos dejando todo previsto para que, cuando haya que ampliar o modernizar, no sea necesario romper la avenida”, explicó Nicola, quien señaló un cambio de criterio importante respecto de obras anteriores.

Otras obras en marcha como el Acceso Norte

En simultáneo, otros frentes avanzan en la reorganización del Acceso Norte por la Avenida Raúl Alfonsín, y las conexiones estratégicas con distintos puntos de la ciudad, que incluyen nuevos ingresos, desniveles y obras complementarias que buscan mejorar la circulación hacia y desde Neuquén.

El plazo total del proyecto es de un año, aunque con habilitaciones parciales que irán modificando progresivamente la dinámica del tránsito.