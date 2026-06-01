Avanzan con el viaducto en la Avenida Mosconi: cómo será el puente elevado antes de los puentes carreteros

Son 48 estructuras que van a sostener el viaducto elevado para el acceso a los puentes carreteros entre Neuquén y Cipolletti. Los detalles del proyecto.

Tras la habilitación del primer sector asfaltado, la etapa 6 de la Avenida Mosconi inicia su transformación más visible hasta la fecha, con la instalación de los 48 pilotes que van a sostener el viaducto en altura. Desde la Municipalidad de Neuquén aclararon que estas tareas demandarán casi dos meses de trabajo, pero sin modificar el esquema de tránsito que está planteado ahora.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, dio más precisiones sobre esta nueva etapa de los trabajos en la Avenida Mosconi, en la zona aledaña a los puentes carreteros que unen Neuquén y Cipolletti.

Esta semana comenzaron las excavaciones para la construcción in situ de los 48 pilotes que conformarán la fundación del viaducto elevado sobre la Gran Avenida, y que exigieron el arribo de maquinaria especial a la región.

"Es un equipo especial que hace la excavación. Estamos iniciando un nuevo frente de obra de la Avenida, el trabajo consiste en la ejecución de los pilotes que son los elementos de fundación del viaducto", dijo Nicola sobre los avances del proyecto.

Embed #Sabado de recorrida por la Gran Avenida, donde ya colocamos 4 mil toneladas de base negra, para completar 600 metros lineales.

Con 70 equipos simultáneos, seguimos trabajando mañana, tarde y noche, avanzando a muy buen ritmo en los diferentes frentes de esta megaobra. pic.twitter.com/tWZgGDUmPo — Alejandro Nicola (@ANicolaOK) May 30, 2026

"Hoy estaremos viendo el trabajo con el primero de los pilotes", señaló el secretario y agregó que estas estructuras "tienen 1,5 metros de diámetros y 16 metros de profundidad en la excavación, el pilote tiene 20 metros cúbicos de hormigón y pesan 1100 kilos

Nicola aclaró que el ritmo de trabajo estima la instalación de uno por día, por lo que esperan que el total de las estructuras quede instalado en menos de dos meses. Una vez finalizado el pilotaje subterráneo en la zona de ingreso, las tareas continuarán en superficie con el armado de los cabezales que unifican los pilotes, seguidos por el levantamiento de las columnas y los apoyos definitivos.

Mosconi asfalto (21) Claudio Espinoza

"En superficie se empiezan a armar los elementos que unen los pilotes y ahí las columnas y los apoyos del viaducto", explicó Nicola y agregó: "Las vigas de apoyo se están fabricando afuera, después se trasladan y se colocan. Son 90 vigas de un metro de altura, son importantes".

Cómo está prevista la circulación por el viaducto

El secretario municipal dio más detalles de cómo será la circulación una vez que se habilite este tramo elevado de la Avenida Mosconi. "Al salir del puente podés seguir hacia la derecha para conectar por calle Alderete, cruzando las vías para entrar a barrio Sapere o seguir por Primeros Pobladores", dijo y agregó: "Y si seguís un poco hacia la izquierda, hacés 600 metros en altura y ya conectás con la Avenida".

Avenida Mosconi - comienzan instalar pilotes - puente carretero (4) Claudio Espinoza

Esta traza favorece la seguridad vial porque reduce los cruces a nivel. "El que va por Alderete hacia Obrero Argentino va a pasar por debajo del viaducto sin tener que cruzarse por los vehículos que transitan por la Avenida", aclaró Nicola.

"En sentido contrario, si tomás los carriles centrales subís al viaducto y si tomás los carriles de la derecha podés ir hacia Primeros Pobladores", dijo sobre la traza prevista para los que salen de Neuquén para llegar hasta Cipolletti.

Obras que se integran a la Avenida Mosconi

Como la avenida busca integrarse a la trama urbana de la ciudad, además de la eliminación del terraplén también se pretende sumar espacios verdes, bicisendas y veredas más amplias para favorecer a los peatones y ciclistas.

En ese contexto, Nicola adelantó que la zona de acceso a Neuquén capital desde el puente carretero, justo en la etapa 6, sumará un skate park, pérgolas y juegos infantiles.

Avenida Mosconi - comienzan instalar pilotes - puente carretero (1) Claudio Espinoza

Aclaró que hoy se ve un leve desvío a la derecha porque se trabaja en la delimitación de los espacios del viaducto. Y agregó: "En algún momento empezamos con el espacio verde, van veredas, incluso un skate park porque en esa zona hay una gran plaza que se reconstruye".

Según detalló, esta nueva gran plaza se ubicará entre el viaducto y los carriles que servirán para conectar con Alderete y Primeros Pobladores. El espacio público incluirá un skatepark, zonas de descanso, sectores de juegos para niños, parquizado, zonas con pérgolas y decks para descanso, bancos de hormigón y paradas de colectivos.