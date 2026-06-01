Tras 61 años, cierra una histórica zapatería de Neuquén: filas para aprovechar las últimas ofertas

El reconocido comercio anunció su cierre definitivo y desató una ola de clientes en busca de descuentos. Detrás quedan décadas de historia comercial.

Después de 61 años de historia, Cuatro Ases Calzados confirmó que cerrará sus puertas de manera definitiva y, desde entonces, la histórica zapatería se convirtió en un punto de peregrinación para quienes buscan aprovechar las últimas ofertas y para quienes no quieren dejar pasar la oportunidad de despedirse de un comercio emblemático de la ciudad.

Este lunes, en el local ubicado en el centro de Neuquén , el movimiento era constante. No había largas filas que doblaran la esquina, pero sí un desfile ininterrumpido de personas que entraban y salían con bolsas en las manos. La promoción estrella, que ofrece un 50% de descuento en el segundo par, atrajo a cientos de clientes desde que la empresa anunció el cierre y el inicio de la liquidación final de stock.

La noticia fue comunicada por la propia firma a través de un mensaje cargado de nostalgia en sus redes sociales. Allí, la familia propietaria explicó que la decisión se tomó después de más de seis décadas de actividad y atribuyó el final de la empresa a los cambios generacionales y a una nueva etapa en la historia familiar.

ON - 4 Ases cierre liquidacion (6) Omar Novoa

"Después de 61 años caminando junto a ustedes, Cuatro Ases Calzados, esta empresa familiar que nació y creció con cada paso de nuestra comunidad, llega a su cierre definitivo", expresaron en el comunicado.

Mientras tanto, puertas adentro, los empleados continúan atendiendo a los clientes y ordenando los productos que quedan en las góndolas. Muchos de ellos son trabajadores con una extensa trayectoria dentro de la firma. Según pudo saber LM Neuquén, hay empleados con más de 30 años de antigüedad y otros que llevan cerca de 18 años trabajando en la empresa.

Todos serán indemnizados conforme a la ley, pero eso no evita la preocupación por el futuro. El cierre de Cuatro Ases no solo marca el final de una marca reconocida en Neuquén, sino también la pérdida de fuentes laborales en un contexto económico complejo.

ON - 4 Ases cierre liquidacion (1) Omar Novoa

Por el momento, los trabajadores eligieron mantener silencio y evitar declaraciones públicas. Sin embargo, entre los clientes la situación genera tristeza y preocupación.

"Es muy triste", dijo Julia, una de las personas que esperaba ingresar al local para recorrer las ofertas. Contó que conoce la zapatería desde hace años y que forma parte de los lugares donde habitualmente realizaba sus compras.

Consultada sobre cómo se enteró del cierre, explicó que vio en redes sociales y decidió acercarse para ver qué quedaba disponible. "Vine a mirar, a ver qué onda, a ver si hay cosas", comentó.

La misma mezcla de sorpresa y tristeza expresó Alicia, una vecina del barrio Bouquet Roldán que también se acercó al local tras conocer la noticia. "Siempre compraba acá, así que imaginate. Hace muchísimos años que conozco Cuatro Ases", relató.

ON - 4 Ases cierre liquidacion (4) Omar Novoa

Para ella, el cierre significa mucho más que la desaparición de un negocio. "Qué triste porque la verdad que tantos años y que ahora no tengamos este local tan conocido. Además, era un lugar de calzado de muy buena calidad", sostuvo.

Alicia contó que intentó hablar con algunos vendedores para conocer más detalles sobre la situación, aunque no obtuvo respuestas. "No dicen nada. No me quisieron hablar", explicó.

cierre zapateria

Sin embargo, señaló que la situación de los trabajadores es uno de los aspectos que más le preocupa. "Como empleados se van a quedar sin trabajo. Horrible. La verdad, muy triste", afirmó.

La fiebre por las ofertas

Más allá de la nostalgia, la liquidación final despertó un fuerte interés entre los consumidores. Los descuentos provocaron una rápida salida de mercadería y varios clientes aseguran que muchos modelos ya se agotaron. Alicia fue una de las que logró concretar una compra. "Me llevé zapatillas porque hay promoción del 50%", contó.

ON - 4 Ases cierre liquidacion (3) Omar Novoa

Según detalló, los precios rondaban entre los 60 mil y los 80 mil pesos, cifras que considera competitivas frente a otros comercios.

"En otro lado no lo comprás. Además, son de muy buena calidad", aseguró. La vecina también reveló que gran parte del stock comenzó a desaparecer desde que se conoció la noticia días atrás.

"A partir del jueves fue el tema del cierre y de la liquidación. Se llevan todo. Es increíble cómo se llevan todo", relató.

ON - 4 Ases cierre liquidacion (2) Omar Novoa

En su mensaje de despedida, la firma resumió ese sentimiento al agradecer a la comunidad por el acompañamiento durante más de seis décadas. "Ustedes fueron la esencia que nos impulsó siempre", señalaron.

Por ahora, las puertas siguen abiertas y las liquidaciones continúan. Pero cada venta acerca un poco más el momento en que uno de los nombres más conocidos del comercio neuquino baje la persiana para siempre.