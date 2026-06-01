Desde el Consejo de Educación aseguraron que no hay pérdidas de gas en la Escuela N° 74

Tras la toma del establecimiento por parte de las familias de los estudiantes, personal del CPE llevó adelante la revisión de los calefactores.

Este lunes, y tras la toma de la Escuela Primaria N° 74 por parte de las familias de los estudiantes que reclamaban el arreglo de la calefacción, el equipo del Área Técnica de Mantenimiento Escolar del ministerio de Educación realizó una inspección y confirmó que "no se detectaron pérdidas de gas ni emanaciones de monóxido de carbono".

Así lo confirmaron desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) a través de un comunicado en el que además informaron que van a continuar con las revisiones de los calefactores por lo que este martes tampoco habrá clases.

"El equipo del Área Técnica de Mantenimiento Escolar del ministerio de Educación realizó este lunes una inspección en la escuela Primaria N° 74 de Neuquén capital, ante el pedido de la comunidad educativa por percibir olor a gas. Aunque no se detectaron pérdidas de gas ni emanaciones de monóxido de carbono, este lunes y martes las clases están suspendidas para revisión de calefactores", confirmaron.

ON - Escuela 47 problemas gas calefactores (8) Omar Novoa

En ese sentido, el titular del área, Javier De La Vía, explicó que hicieron una visita y no encontraron ninguna pérdida. Detalló que desde las escuelas “se generan cargas de incidencia de gas, algunas veces es verdad, otras no”.

El funcionario aseguró que “cada vez que fue Camuzzi, no había pérdidas”, y aclaró que de todas maneras “se van a revisar nuevamente todos los calefactores entre lunes y martes”.

Además, De La Vía dijo que ante la preocupación de madres y padres se colocarán detectores de monóxido de carbono, y se llevará adelante una recorrida conjunta en los próximos días.

Reclamo

Durante la mañana de este lunes, LM Neuquén estuvo en la escuela mientras las familias decidieron llevar adelante una toma y no permitir las clases. Natalia Lofeudo, madre de una alumna, contó que uno de los primeros episodios ocurrió cuando llevó a su hija al establecimiento, días atrás, y advirtió una situación anormal en el sector donde se encuentra el nicho de gas.

ON - Escuela 47 problemas gas calefactores (5) Omar Novoa

"Escuché un ruido muy raro, como la bocina de un tren. Me acerqué y había olor a gas. Después una docente nos informó que no iba a haber clases porque habían detectado ese problema", relató.

A partir de allí comenzaron distintas inspecciones. Según las familias, en algunos momentos se les informó que no existían pérdidas, mientras que en otros se reconoció la presencia de fallas en el sistema.

"Venía la empresa de mantenimiento, después venían otros técnicos y nos decían que estaba todo bien. Pero los chicos seguían descompuestos y seguía habiendo olor a gas", cuestionó.

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La situación generó preocupación entre las familias, especialmente porque algunos estudiantes debieron ser retirados durante la jornada escolar debido a malestares físicos. De acuerdo con el relato de Lofeudo, personal vinculado al mantenimiento habría sugerido que los niños se realizaran estudios médicos para descartar una intoxicación.

"Un trabajador de mantenimiento le dijo a una docente que recomendara a las familias hacerles análisis de sangre a los chicos para detectar si hay monóxido de carbono", señaló.

La madre cuestionó que, si efectivamente existía esa sospecha, no se hubiera activado algún protocolo sanitario.