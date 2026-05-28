Javier Milei anticipa un polémico proyecto para retirar al Estado de la prestación de servicios como la educación y la salud

En unos días estará junto con el ministro Federico Sturzenegger anunciando lo que denominó "la revolución de los seguros". La iniciativa trataría de desligar al Estado de algunas obligaciones que hasta ahora se dan por sentadas.

El Gobierno se prepara para poner en marcha el que sería uno de sus mas ambiciosos proyectos de cambio. El los próximos días el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger lo van a estar anunciando.

Milei lo ratificó este jueves en el marco de una charla que dio para el Latam Economic Forum en Parque Norte, organizado por la sociedad Research for Traders.

" Se viene la revolución de los seguros", señaló el primer mandatario sin plantea de manera muy clara a lo que se refiere con ello . Pero palabras mas, palabras menos, considera que el Estado es un proveedor de seguros sociales.

Es decir, ofrece servicios de salud, educación y seguridad a las personas. Para el presidente el Estado es un seguro de "ultima instancia" a donde la gente recurre luego de que no pudo obtener un servicio mejor. Podría ser la medicina privada, por ejemplo.

Latam Economic Forum Milei

El presidente cree que las personas tienen aversión al riesgo. "Entre dos opciones, una en la que la persona puede ganar mucho dinero pero perder su empleo y otra en la que puede ganar poco y mantener su empleo, la mayoría elegiría estar en el medio", explicó. Para Milei la gracia sería que la mayoría elija las opciones de los extremos.

Lo que plantea es que la mayoría del público quiere tener un piso de servicios públicos prestados por el Estado. No obstante, señala que el Estado es un prestador "ineficiente" de esos servicios, para lo cual la solución serían los seguros privados.

El proyecto de fondo del gobierno libertario es ir privatizando los servicios que siempre se han considerado como indispensables, como es la salud, la educación y la seguridad, que están en la base de la ideología liberal clásica. Para los libertarios, el Estado no tendría que prestarlos, lo tendría que hacer el sector privado". "Si se quiere achicar el estado se tiene que sustituir los servicios por seguros", señaló.

milei Latam Economic Forum

"Las personas tienen aversión al riesgo y de eso se aprovecha la izquierda que genera miedo lo que genera la justificación para que el Estado intervenga en diferentes áreas", planteó Milei. Sin ampliar en detalles respecto de los anuncios que piensa hacer con Sturzenegger dijo que "la transición hacia el nuevo sistema se va a llevar a cabo de manera ordenada".

Es de recordar que para el primer mandatario "los impuestos son un robo" ya que considera que el Estado no tiene derecho a "sacarle" parte de su dinero a una persona para dárselo a otra a través de servicios.

Se trata de un extremo del pensamiento económico de derecha. El mismo supone que el Estado no tendría mayor función que mantener condiciones jurídicas y de seguridad para que prospere el capitalismo. Los servicios los tiene que "comprar" el público en el mercado.

Por caso, el proyecto de "vauchers" escolares que Milei propuso durante su campaña para la presidencia, consiste en subsidiar la demanda del servicio escolar. Lo otro, el financiamiento de la educación pública, es considerado como "un subsidio a la oferta del servicio" por parte del Estado.

El cambio que pretende encarar el gobierno libertario es altamente polémico y muy lejos de las costumbres y la cultura de la sociedad argentina que considera que el Estado tiene un rol que jugar en materia de protección social. Algunos analistas consideran que no va a ser sencillo la aplicación del programa. "La sociedad argentina es muy diferente a la de Estados Unidos, donde la mayor parte de los servicios, incluso los de salud, son privados", planteó un empresario que estaba en el momento del anuncio.