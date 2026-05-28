Declaró el único acusado por la desaparición de Agostina: qué dijeron él y su abogado

Se trata de Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, que se encuentra imputado por privación ilegítima de la libertad.

El único detenido e imputado por la desaparición de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que es intensamente buscada en Córdoba, prestó declaración indagatoria durante la tarde de este jueves, ya que fue la última persona en ver a la joven.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas el abogado Carlos Nayi, representante legal de la familia, remarcó que Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años , compareció ante el fiscal Raúl Garzón por el delito de privación ilegítima de la libertad . Asimismo, en las últimas imágenes de cámaras de seguridad que se conocieron sobre la menor, se la puede ver mientras ingresa al domicilio de Barrelier con el hombre.

Barrelier ingresó al Ministerio Público Fiscal cordobés cerca de las 14 luego de que el abogado Nayi sostuvo que tiene conocimiento, por “datos”, de que Agostina se encontraría en su provincia natal y “con vida”.

El señalado realizaba tareas como empleado municipal y abordaba tareas en la Escuela de Conductores de la Capital, sin embargo, tras el conocimiento del hecho, el hombre fue dado de baja de su cargo, tal como lo confirmó el municipio.

Así entraba Agostina a la casa del detenido en Córdoba

Qué dijo el abogado defensor de Barrelier

Jorge Sánchez del Bianco, abogado defensor de Claudio Barrelier, aseguró que su cliente continúa detenido en el penal de Bouwer

Según explicó, el acusado aseguró haber reconocido a la niña que aparece junto a él en el video por la vestimenta que llevaba puesta y sostuvo que se trataba de su hija de 11 años.

“Dijo que es él ingresando con su hija y que está 100% seguro”, afirmó Sánchez del Bianco en conferencia de prensa en Tribunales.

Tras la viralización del video, que muestra el ingreso de la adolescente y el detenido a su casa, Ariel, el remisero, aclaró:“No los vi entrar a la casa, frenamos casi dos cuadras antes, pero viéndolo así rápido sí, son ellos”.

“No vio el video directamente. Lo vio en los noticieros”, aclaró el defensor, quien agregó que el acusado no se encuentra incomunicado y puede acceder a teléfonos públicos y sectores de uso común dentro de la cárcel.

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Según Barrelier, las imágenes fueron después de encontrarse con Agostina

Respecto de la secuencia temporal, Sánchez del Bianco indicó que su cliente hizo memoria durante la declaración y sostuvo que el episodio registrado en las imágenes habría ocurrido después del encuentro con Agostina.

El abogado relató que cuando Barrelier salió del domicilio, le dijo a su pareja que iba a comprar cigarrillos y le pidió dinero. No mencionó que se encontraría con Agostina. Al regresar, le contó lo sucedido, mantuvieron una discusión y luego volvió a salir con su hija para comprar los cigarrillos.

“Entiende que fue posterior por el tema de los cigarrillos y el dinero que le pidió a su pareja”, señaló.

El defensor reiteró que Barrelier nunca negó haber estado con la adolescente la noche de la desaparición. Según su relato, Agostina lo habría contactado para pedirle ayuda con el pago del remis que la trasladó hasta barrio Cofico.

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“El encuentro existió y él le pagó el viaje porque a ella no le alcanzaba el dinero”, explicó.

De acuerdo con la versión del acusado, luego ambos caminaron por la zona hasta que apareció un automóvil rojo en el que la menor se habría retirado hacia la casa de un amigo. Sin embargo, esa hipótesis todavía no pudo ser corroborada por la investigación.