Dónde está Agostina Vega: el video que la muestra entrando a la casa del único detenido por su desaparición

La cámara de seguridad reveló un momento clave en la investigación y se refuerzan las sospechas sobre Claudio Barrelier. La adolescente de 14 años continúa desaparecida.

La investigación sobre la desaparición de Agostina Vega en Córdoba , una adolescente de 14 años, continúa en curso y en las últimas horas sumó un dato clave. Una cámara de seguridad registró el momento en que entra Agostina a la casa del único detenido hasta el momento, Claudio Barrelier.

Estas imágenes fueron captadas por la cámara de un edificio frente a la casa de Barrelier poco después de las 22:30 horas del sábado, minutos luego de haberse bajado la adolescente del remis. El video muestra un giro en la investigación, ya que inicialmente él había negado haberla visto.

Este jueves, en diálogo con TN, el abogado defensor del acusado dijo que "ella lo llama" para que pueda pagar el auto que la trasladó al lugar y que "le pide que la lleve con un amigo y va hablando por teléfono con esta persona, por lo que me transmite mi cliente, y es ahí donde aparece el famoso auto rojo".

La secuencia quedó incorporada al expediente y pasó a ser una de las pruebas más importantes para los investigadores, que buscan reconstruir qué ocurrió durante las horas previas a la desaparición de la adolescente.

Así entraba Agostina a la casa del detenido en Córdoba

La causa es investigada por el fiscal Raúl Garzón, quien ordenó múltiples allanamientos y una serie de peritajes para intentar determinar qué pasó con la adolescente.

En uno de los operativos realizados en las últimas horas, la Policía de Córdoba secuestró teléfonos celulares, computadoras y distintos elementos que ahora serán analizados.

Horas después de la diusión de este video, el abogado del detenido, Jorge Sánchez del Bianco, aseguró con TN que, en diálogo con la familia de Barrelier, sería la hija del acusado. "No he hablado con mi defendido, sí cuando tuvimos contacto el día de ayer me aseguró que la niña nunca entró al domicilio", dijo.

La palabra del remisero que llevó a Agostina hasta la casa del detenido

En diálogo con TN, el hombre que la llevó en remis identificado como Ariel, dijo que Agostina le brindó la dirección y le preguntó a dónde iba. "Me llamó la atención porque es una zona muy cercana a los hoteles por hora, entonces yo le pregunto su edad y me dice 14 y el nombre, Agostina".

"Soy la nieta de Miguel el que tiene la fábrica de empanadas. Ahí me dio más confianza y me reveló que se vería con el novio de su mamá, le voy a hacer una sorpresa a mi mamá", agregó.

"Como que tenía confianza con la persona, iba en el viaje como si nada, hablando sobre sus amigas, que le había hecho una denuncia a su padre supuestamente porque la había golpeado, no me pareció nada extraño", dijo Ariel.

Agostina casa del detenido (1)

"Cuando ella lo ve me dice 'ahí te viene a pagar ese chico' y cuando se cruza, lo veo con campera negra oscura, con una gorra o una capucha y ahí se acerca y me pregunta cuánto es", dijo sobre el intercambio con Barrelier. "Me pareció un poco sospechoso que no me miraba a la cara, se puso de costado y se apoyo entre las dos puertas del auto. Yo me giré y le vi la cara", agregó.

"Él me paga, me queda debiendo y me dió un dólar. La nena iba confiada con él", explicó sobre el momento del encuentro entre Barrelier y Agostina.

La llamada del remisero con la mamá de la adolescente desaparecida

Ariel reveló que en el entretiempo del partido entre Belgrano-River, entró a sus redes sociales y se encontró con una publicación de gente buscando a Agostina. Rápidamente, se contactó a través de Messenger con Melisa, madre de la adolescente, a quien él también conoce del barrio.

"Yo le dije a la flaca que la lleve anoche como a las 23, a la calle Fragueiro y Campillo. Le dije que la recibió una persona mayor, entre 30-35 años. Me preguntó como era y le dije que tiene rasgos como De Paul, de la Selección Argentina", explicó. "Ella se dio cuenta en el acto porque conoce la casa y quien era la persona, ella me dice que sabe quien es", sumó Ariel en diálogo con los medios.

agostina detenido camara de seguridad

"Ellos se fueron por Campillo en contramano y yo doble hacia el otro lado", dijo y aseguró no haber visto ningún auto rojo en el lugar. El barrio, explicó Ariel, es de clase media y más seguro que otras zonas, no me pareció que sea algún lugar complicado.