Dónde está Agostina Vega: según el abogado del único detenido "ella lo llama"

La adolescente de 14 años continúa desaparecida en Córdoba. El abogado defensor asegura que Claudio Barrelier no tuvo participación. La pista del auto rojo.

En el marco de la investigación por la desaparición de una adolescente de 14 años, Agostina Vega, en Córdoba , se conoció que ya hay un detenido y es señalado por ser parte del círculo íntimo de la desaparecida. Este jueves por la mañana su abogado brindó detalles de lo que ocurrió y sobre la investigación en curso.

El detenido fue identificado como Claudio Gabriel Barrelier , de 31 años de edad, que habría tenido tiempo atrás un vínculo sentimental con Melisa, la madre de la menor.

Por el momento, no hay noticias sobre el paradero de la adolescente y se activó una Alerta Sofía para mayor difusión de su identidad. La investigación continúa con allanamientos, análisis de cámaras de seguridad y peritajes para intentar determinar qué ocurrió con la menor.

Su abogado Jorge Sánchez del Bianco, reveló que su cliente "tuvo contacto con Agostina porque ella lo llama para que le diera una mano para pagar el remis cerca de su domicilio, se acerca al lugar y desde ahí se va caminando con ella". Y agregó: "Le pide que la lleve con un amigo y va hablando por teléfono con esta persona, por lo que me transmite mi cliente, y es ahí donde aparece el famoso auto rojo".

detenido agostina (1)

Ante la consulta del periodista sobre cómo no le preguntó a la menor con quién se vería o dónde iba, Sánchez del Bianco indicó que su cliente le dijo que "no le pareció algo que no fuera habitual o que fuera extraño. Era algo que pasaba habitualmente, fue su respuesta", sumó.

Cuál era la relación con la adolescente y su madre: "No tenía un trato habitual"

Respecto al vínculo con la mamá de Agostina, confirmó que tiempo atrás "habían tenido una relación" y coincidían en torneos de fútbol barriales a los que concurrían los fines de semana junto a la menor.

Sobre aquel día de la desaparición, Barrelier aportó capturas de pantalla de mensajes con la madre de Agostina. "Ella se comunica a la 1 de la mañana aproximadamente con él y pregunta si Agostina le había hablado, porque ella le había pasado su contacto. Él le dice que sí, que se iba a encontrar con un amigo y ahí hay un llamado telefónico", explicó.

Esta conversación, sin brindar más detalles, giró en torno a un pedido de la madre de ver la patente del auto, pedir cámaras de seguridad y demás al único detenido en el caso.

"Él con la menor no tenía un trato habitual y sostiene que fue Agostina quien lo llama", reveló el letrado sobre la versión de Barrelier. Su celular está secuestrado y aquellos mensajes previos con la menor, donde le pide pagar el remis a Barrelier, el letrado sostiene que "no habría borrado nada" y se encuentran todas las pruebas.

detenido desaparición agostina

Sobre el "regalo sorpresa" a la mamá de Agostina

Según explicó Sánchez del Bianco, Barrelier no hizo ninguna manifestación y no es una versión que él ratifique. La primera versión que surgió, indicaba que Agostina se reuniría con él para "buscar un regalo para su mamá".

"Me dio pruebas contundentes y versiones por las que no tengo por qué dudar", dijo el abogado. "Lo que tenemos lo hemos aportado formalmente a la Fiscalía", sumó.

Respecto a los antecedentes de Barrelier, dijo que él "no tiene antecedentes penales computables porque nunca fue sometido a juicio ni condenado. Si tiene una imputación de privación ilegítima de la libertad, pero hace un año se discute su sobreseimiento".