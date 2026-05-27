Quién es el único detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba: los antecedentes en su contra

Tiene 33 años y es cercano a la mamá de la menor de 14 años, quien continúa desaparecida. Qué se sabe hasta el momento.

En el marco de la investigación por la desaparición de una adolescente de 14 años, Agostina Vega, en Córdoba , se conoció que ya hay un detenido y es señalado por ser parte del círculo íntimo de la desaparecida. El hombre quedó imputado por privación ilegítima de la libertad después de varias contradicciones en su declaración y de nuevos elementos incorporados al expediente.

Tras varios allanamientos, un hombre de 33 años fue detenido por orden del fiscal Raúl Garzón. Se trata de Claudio Gabriel Barrelier , quien fue señalado por abogados querellantes como el novio de Melisa, mamá de Agostina.

Aún así, detrás de la cercanía familiar, la Justicia y los abogados de la querella comenzaron a desenterrar un perfil oscuro que apuntan directamente contra él. Claudio es vecino de la ciudad de Córdoba y fanático de Instituto, pero también cuenta con antecedentes por privación ilegítima de la libertad a su ex pareja, robo y amenazas, confirmó la abogada del padre de la menor, Fernanda Alaniz.

Por el momento, Agostina no aparece y se activó una Alerta Sofía para dar con su paradero. En diálogo con Cadena 3, Melisa le dejó un mensaje al sospechoso: "Claudio, por favor, yo te pido por mi hija. No te hicimos nada, Claudio. ¿Quién la tiene? ¿A quién se la diste? Decile que me la devuelvan, que no le hagan daño. Cuidámela, por lo menos eso por mi hija".

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"Fue la última persona que la vio"

La madre de Agostina sostuvo que cree que Barrelier sabe dónde está la adolescente. "Yo sé que él sabe quién la tiene. Que me la devuelva, que me la devuelva. La gente que está con él, devuélvanme a mi hija. No les hizo nada", reclamó.

Por otro lado, reveló que habló con el fiscal a cargo de la investigación y le confirmaron que la policía continúa activamente la búsqueda de la menor de edad. "Fue la última persona que la vio, la única persona que estuvo con él y no se sabe más nada de mi hija", expresó la mujer.

Respecto a la relación que mantenía con el detenido, sostuvo: "No sé qué opinar. No me esperaba que me hiciera cosas, que me mintiera, porque éramos amigos".

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En sus redes sociales tiene fotos en el Monumental de Alta Córdoba. Asimismo, trascendió que trabajaba en el ámbito municipal desde 2021 y que era conocido dentro del barrio.

En sus fotos publicadas en Instagram, en una de ellas se lo ve haciendo la seña de "fuck you" y en otra aparece mirando a la tribuna popular del estadio. En otra, parado al lado de una camioneta blanca con lentes de sol, una cadena y su celular en la mano.

"A mi corta edad he pasado miles de cosas que solo yo sé cómo fueron y cuánto me dolieron, aprendí que así te hagan el mal debes desear el bien", se lee en su descripción de esta red social.

detenido desaparición agostina (1)

Mientras continúa la búsqueda de la adolescente, la fiscalía ordenó nuevas pericias sobre teléfonos celulares, cámaras de seguridad y movimientos registrados en las horas previas a la desaparición.