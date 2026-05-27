Luego del salto de actividad de marzo, en abril las actividad económica se habría planchado nuevamente

Del 5,5% de marzo, los primeros datos privados de abril indican un desplome. En el cuarto mes la actividad marcó un nuevo estancamiento.

En marzo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC ) informó que la actividad económica creció un 5,5% respecto de igual período del año pasado. Eso apuró a figuras del gobierno a anunciar el inicio de un ciclo sostenido de recuperación.

Pero los primeros datos de abril de las consultoras privadas indicarían que aquello fue un fogonazo. En el cuarto mes se habría desplomado nuevamente.

El Índice General de Actividad (IGA) que elabora el Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres registró un cero por ciento de crecimiento en términos interanuales . Con relación a marzo bajó 0,7% y en el cuatrimestre la caída es del 0,3%.

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"La contracción de 0,7% mensual que registró el IGA-OJF para abril sugiere que la actividad sigue mostrando una evolución oscilante, bajando luego de la fuerte suba de marzo, que fue revisada al alza", señala el reporte de Ferreres.

El trabajo indica que "entre los sectores más dinámicos seguimos encontrando a Minas y canteras, a Agricultura y ganadería y a Intermediación financiera, sumando en el cuarto mes un buen resultado para Electricidad, gas y agua".

"En la otra punta, la Industria manufacturera y el Comercio se afianzan como los sectores más rezagados, tanto en abril como en el acumulado de los primeros cuatro meses", señala el reporte.

El mismo agrega que "si bien no esperamos que esta dinámica de marcha a dos velocidades cambie en el corto plazo, deberíamos ver una paulatina mejora de los sectores más golpeados".

"Las condiciones macro han mejorado, y si la inflación retoma el proceso de desaceleración podríamos ver una mejora en ingresos de las familias y en la confianza de los consumidores, lo que, ayudado por el arrastre de los sectores dinámicos, debería permitir un cambio de tendencia en el comercio y la industria", dice el trabajo.

Agricultura y ganadería: El sector agropecuario tuvo una expansión de 3,6% anual en el cuarto mes del año, acumulando para el primer cuatrimestre un avance de 7,1%. A pesar de la mejora en la proyecciones para soja y maíz, la producción agrícola (+6,6%) ya no puede reflejar las fuertes tasas de crecimiento de meses pasados, y la ganadería anotó una importante retracción en abril (-11,9%), vinculada principalmente a retención de hacienda, para sumar kilos con períodos de recría alargados.

Industria Manufacturera: La industria registró en abril una caída anual de 2,0%, acumulando una baja de 2,5% en los primeros cuatro meses. A su vez, el IPI-OJF observó una contracción mensual de 0,5% en la serie sin estacionalidad, moderando el salto que había registrado para marzo. Entre los sectores con peor resultado se destaca la producción automotriz, que volvió a registrar cifras de producción muy por debajo de las del año anterior (-17,5%), los despachos de cemento que mostraron una fuerte contracción anual (-13,1%), y la faena bovina, que anotó la baja más abultada en más de 20 meses (-15,2%). Entre las subas se destaca el sector oleaginoso, las refinerías, y la producción de acero.

Electricidad, gas y agua: El sector de servicios públicos anotó una importante suba de 7,2% anual en el cuarto mes, llevando el acumulado de los primeros cuatro meses a una suba de 1,2%. El informe de Cammesa refleja que la mayor generación fue necesaria para cubrir un aumento en la demanda de 7,7%, impulsada tanto por el apartado residencial como por el industrial.

Minas y Canteras: El sector de minas y canteras registró para abril una expansión de 7,3%, liderada por el sector petrolero. Los datos que comparte el ministerio de Energía de Neuquén siguen mostrando niveles de producción récord en Vaca Muerta, quedando como uno de los sectores más dinámicos de la economía actual. El acumulado de los primeros cuatro meses de 2026 refleja una suba de 5,5% de forma anual.