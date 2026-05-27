Córdoba: un detenido y varios allanamientos tras la desaparición de Agostina Vega

El demorado es cercano a la familia, según confirmó el fiscal que ordenó la aprehensión. El Ministerio de Seguridad activó la Alerta Sofía.

Este miércoles continúa la búsqueda en Córdoba de Agostina Vega , una adolescente de 14 años que desapareció el sábado por la noche. En las últimas horas, la Policía realizó 19 allanamientos y un hombre de 31 años quedó detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad, por orden del fiscal Raúl Garzón.

Según confirmaron hasta el momento, se trata de una persona del círculo cercano de la familia , principalmente vinculada al entorno de la madre de la adolescente. Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad activó una Alerta Sofía por Agostina.

En diálogo con Arriba Córdoba, la mamá de Agostina había expresado sus sospechas sobre esa persona. "Mi hija vio solo a una persona, nadie más la vio. Para mí la tiene él ", afirmó.

El padre de la adolescente se presentó como querellante junto a sus abogados, Fernanda Alaniz y Gino Torreani, y apuntó contra el hombre que aseguró haberla visto antes de la desaparición. Incluso, la defensa de la familia remarcó que tiene antecedentes por privación ilegítima de la libertad contra una expareja.

alerta sofia Agostina Córdoba

Respecto a la Alerta Sofía, su activación se dio tras un pedido de la querella con el objetivo de expandir la información de la causa a nivel nacional. Al momento de desaparecer, Agostina vestía un buzo bordó, jean negro y zapatillas blancas.

El fiscal Garzón ya había ordenado intensificar las tareas para encontrar a la menor, con análisis de cámaras en la zona donde fue vista por última vez. Al mismo tiempo, los investigadores también trabajan sobre el celular de Agostina para intentar obtener datos de geolocalización que permitan determinar dónde estuvo el teléfono por última vez.

La reconstrucción de qué ocurrió con Agostina previo a su desaparición

Según trascendió, Agostina se fue de la casa de su madre en barrio General Mosconi el sábado a la noche. Alrededor de las 22:30 horas, salió desde avenida Leandro N. Alem y tomó un viaje con un remisero conocido de la familia, que la trasladó hasta Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico.

De acuerdo al testimonio del chofer, en ese lugar la esperaba un hombre de unos 32 años, que pagó el viaje. Desde ese momento, perdieron todo tipo de contacto con la adolescente. Su celular se encuentra apagado desde aquel entonces y no recibe mensajes ni llamadas.

Noticia en desarrollo