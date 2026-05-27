Buscan a una adolescente de 14 años que desapareció en Córdoba: la hipótesis de la familia

Agostina Vega fue vista por última vez el sábado por la noche. Qué posibilidades evalúa la familia mientras la Justicia investiga cómo fueron las últimas horas.

Gran conmoción en Córdoba a raíz de la desaparición de Agostina Vega, una adolescente de 14 años, que fue vista por última vez el sábado por la noche y no hay noticias de su paradero desde entonces. La familia se encuentra tras las pistas de la última persona que la vio.

Según trascendió, Agostina se fue de la casa de su madre en barrio General Mosconi el sábado a la noche. Alrededor de las 22:30 horas, salió desde avenida Leandro N. Alem y tomó un viaje con un remisero conocido de la familia , que la trasladó hasta Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico.

De acuerdo al testimonio del chofer, en ese lugar la esperaba un hombre de unos 32 años, que pagó el viaje. Desde ese momento, perdieron todo tipo de contacto con la adolescente . Su celular se encuentra apagado desde aquel entonces y no recibe mensajes ni llamadas.

Su abuela Elizabeth, en diálogo con TN, indicó que hasta el momento no saben nada del paradero de la joven. "No sabemos por qué la policía no ha detenido aún a esta persona que fue la última que la vio a Agostina", dijo. Asimismo, sumó que ella no se manejaba sola nunca.

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Los datos claves que aportó el remisero que vio por última vez a la adolescente

"El chofer del remis es una persona que está siempre al frente de la casa, es conocido, mi marido lo conoce", aclaró la mujer. "Agostina dijo que iba a buscar un regalo sorpresa de mi mamá. Él se dio cuenta al otro día, cuando nosotros empezamos a girar la foto de Agostina. Es conocido de ella", sumó en su relato de reconstrucción de los hechos.

En otro pasaje de la entrevista, Elizabeth reveló que conocen el lugar donde la dejó el remisero que la vio subiéndose al vehículo rojo. "Él la vio irse caminando con otra persona. El remisero dio nombre, apellido y dirección de esa persona", expresó.

“Tuvimos que ir nosotros a buscar información sobre ella. Tuvimos que buscar las cámaras nosotros”, lamentó su abuela. "El remisero fue a declarar recién el lunes a la mañana, lo llamaron a esa hora. Se toman todo el tiempo del mundo", agregó.

desaparecida córdoba (1) La esquina de Fragueiro y Juan del Campillo donde se vio a Agostina por última vez.

Según le explicaron desde la Justicia a la familia, no se activa la Alerta Sofía debido a que "hay varios datos sobre donde podría estar". La familia reclama respuestas urgentes y la aparición de la adolescente. Mientras tanto, crece la preocupación por las horas transcurridas sin contacto con la menor.

El padre de Agostina, contó a El Doce TV que estuvo moviéndose por su cuenta para intentar conseguir información. Aseguró que el teléfono de su hija no responde llamadas ni recibe mensajes.

El hombre dijo que llegó a comunicarse con la persona que habría recibido a la menor. Según la versión que le dio, Agostina "se subió a un Gol rojo en Del Campillo, entre Avellaneda y Urquiza".

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"El celular sonó 4 veces en medio de la noche"

Elizabeth contó en su contacto con TN que hablaron con el fiscal, pero no recibieron novedades: "Hablamos ayer con el fiscal. No nos dijo nada, hicieron preguntas, dijeron que están investigando, que toda la policía está abocada a la búsqueda de Agostina".

Sobre la relación de la joven con su familia, aclaró: “Agostina no había discutido con la madre, no se había enojado ni nada. Ella no tenía nada que esconder".

"Les mirábamos las conversaciones porque tiene 14 años y a veces cree que habla con personas que son de su misma edad", agregó.

Por último, sostuvo: "No tenemos ningún indicio de nada, nadie nos dice nada, no se hizo ni siquiera un rastreo. El celular sonó 4 veces en medio de la noche y no sonó nunca más".