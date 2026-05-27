Ahora con la funcionalidad de pago de servicios o recargas, podes estar más cerca de alentar a la Selección argentina en Estados Unidos.

Argentina llena de energía: con App YPF sumá más chances para viajar al Mundial 2026

YPF Digital incorpora beneficios dentro de App YPF para quienes utilicen la funcionalidad de pago de servicios o recargas.

Cada usuario que abone sus servicios o realice recargas acumula chances para participar en la promoción “Raspadita” , que ofrece la posibilidad de viajar a EE. UU. para alentar a Argentina, además de acceder a otros beneficios en YPF.

Quienes realicen su primer pago de servicios o recarga reciben 6.000 puntos Serviclub, que podrán canjearse por productos y experiencias dentro del Programa de Beneficios .

La aplicación permite abonar servicios como luz, gas, agua, internet, televisión y telefonía, además de realizar recargas de celular, transporte y otros servicios prepagos de manera simple, rápida y segura.

Para acceder, los usuarios solo deben descargarse la App YPF y comenzar a utilizar la nueva funcionalidad para sumar puntos y disfrutar de más beneficios exclusivos.

Con esta iniciativa, YPF Digital sigue fortaleciendo su ecosistema digital incorporando beneficios concretos para sus usuarios.