Tras una persecución y tiroteo, fue detenido el hijo de un funcionario de Seguridad

El episodio terminó con la detención de cinco sospechosos, entre ellos uno tenía pedido de captura. El municipio de Zárate resolvió desafectar al funcionario.

Un impactante operativo tuvo lugar en la ciudad de Zárate , en provincia de Buenos Aires, tras una persecución seguida de un tiroteo que terminó con cinco detenidos. Uno de ellos fue identificado como el hijo del subsecretario de Seguridad del municipio, Alejandro Ferreyra.

El sospechoso, Esteban Ferreyra de 40 años de edad, circulaba junto a los otros detenidos en un auto investigado por robos en la ciudad y alrededores.

El procedimiento se realizó en horas de la mañana de este martes, luego de que el Centro de Operaciones Zárate (COZ) detectara el vehículo sospechoso, un Volkswagen Vento. El auto avanzó por distintas calles hasta que efectivos del Comando de Patrullas y de Prefectura DPRO montaron un operativo cerrojo para interceptarlo.

Cuando intentaron identificar a los ocupantes, los sospechosos comenzaron a disparar e intentaron escapar. Rápidamente, el sistema de lector de patentes alertó sobre el rodado y la central de monitoreo activó el seguimiento en tiempo real a través del anillo digital.

Detuvieron al hijo del subsecretario de Seguridad de Zárate tras una persecución y tiroteo

Entre los detenidos, uno de ellos contaba con pedido de captura

En ese contexto sucedió un tiroteo que quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona: el primer detenido fue identificado como Luis Raúl Martínez, de 43 años, quien tenía un pedido de captura emitido por la Justicia de Mercedes.

Luego las autoridades aprehendieron a Oscar Diego Javier González, quien se tiroteó con los efectivos policiales hasta llegar a un baldío donde intentó descartar la pistola Glock 9 milímetros.

armas operativo zarate

El tercer detenido fue identificado como Leandro Rubén Rodríguez, de 34 años, que había intentado esconderse en una casa cuya dueña llamó a la Policía, y luego le llegó el turno a Ferreyra, quien anteriormente habría estado involucrado en robos en otros lugares de la provincia.

La única persona que logró escapar de la Policía -hasta ahora- es un adolescente de 18 años identificado como Elio Giménez, quien le disparó a la Policía desde la terraza de una casa con una pistola alterada con un sistema Roni para volverla un subfusil.

persecucion zarate El auto en el que circulaban los detenidos.

El pedido de captura era por un hecho ocurrido el pasado 20 de abril, cuando Nicolás Cañete, integrante de la fuerza federal, fue baleado durante un intento de robo. Permaneció internado más de un mes en estado crítico y murió el último fin de semana en el Hospital Militar de la Ciudad de Buenos Aires.

Por este caso ya había un detenido. Después del ataque, las cámaras de seguridad del COZ captaron a los sospechosos cuando entraban a una casa del barrio España. El Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Primera, efectivos de la Sub DDI Zárate y del Comando de Patrullas hicieron un allanamiento y detuvieron a uno de los acusados, también secuestraron un vehículo y un arma vinculados al hecho.

"Son personas peligrosas, que no tenían problemas en usar sus armas. Eso quedó expuesto hoy", dijo el secretario de Seguridad de Zárate, Juan Manuel Iglesias.

El secretario de seguridad, desplazado de su cargo

A raíz de la detención de Ferreyra, el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, resolvió desafectar preventivamente del cargo a Alejandro Ferreyra, padre del sospechoso.

En redes sociales, el jefe comunal expresó: "Ante el hecho de público conocimiento, en el cual uno de los hijos del subsecretario de Seguridad ha sido detenido en el marco de un enfrentamiento, y sin tomar postura sobre las responsabilidades del caso, lo que corresponde a la Justicia determinar, he tomado la decisión desafectar preventivamente al subsecretario de Seguridad hasta tanto tomemos conocimiento acabado de los detalles".

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"Confió en el relato del subsecretario quien ha tenido una conducta acorde a la gran tarea desarrollada, en la cual manifiesta que no tenía contacto con su hijo el cual es mayor de edad y que no residía en la ciudad de Zárate y que enterado de lo sucedido aportó los datos que a su alcance tenía", sentenció Matzkin.