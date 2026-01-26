Mató a la expareja de su novia en una estación de servicio: le disparó seis veces y escapó

Este domingo alrededor de las 23 horas, un hombre fue asesinado a tiros tras una violenta discusión en una estación de servicio. El brutal episodio ocurrió en Zárate , provincia de Buenos Aires, cuando la víctima se acercó para buscar a su hija que regresaba de un viaje con amigos y, una confusión entre los padres separados provocó el desenlace fatal.

Allí, según revelaron medios locales, comenzó una discusión con el actual novio de su ex pareja , quien sacó un arma y efectuó seis disparos . Uno de los proyectiles impactó en el pecho de la víctima.

Luego del ataque, el asesino huyó del lugar a pie, quedando la víctima desmayada en el suelo , gravemente herida y acompañado junto a su hija menor. Los presentes realizaron maniobras de RCP durante más de 20 minutos hasta que arribaron los profesionales de la salud.

A la llegada de una ambulancia del Sistema de Emergencias Municipal (SEMU), lo trasladaron al Hospital Virgen del Carmen de Zárate, donde el hombre finalmente perdió la vida. Las autoridades identificaron a la victima como Leonel Ezequiel Martínez, de 32 años de edad.

asesinato en Zárate

Según reveló la periodista de TN Daiana Costichi, el atacante logró huir del lugar tras el hecho y permaneció prófugo hasta primera hora de este lunes. Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para dar con su paradero y continúan las actuaciones judiciales para esclarecer lo ocurrido.

El hombre está acusado de homicidio simple. Según reveló A24, hay cámaras de seguridad que lo mostraron cómo salía con arma en mano hacia la ruta 6 y 12 donde hay un barrio, lugar donde se escondió las últimas horas.

En el sitio trabajaron agentes del Grupo Táctico Operativo y de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), quienes solicitaron la intervención de peritos para realizar las tareas de rigor en la escena.

Tiroteo en fiesta clandestina de Zárate: tres heridos y una joven en estado delicado

Un violento episodio se registró durante la madrugada del sábado pasado en el barrio La Florida, en la ciudad bonaerense de Zárate, cuando una fiesta clandestina terminó en un tiroteo que dejó al menos tres personas heridas.

El hecho ocurrió en una casaquinta privada y se originó tras una pelea entre dos grupos de jóvenes, uno de los cuales efectuó varios disparos, generando pánico entre los asistentes.

Según la reconstrucción inicial, el evento se desarrollaba con normalidad hasta poco después de las cinco de la mañana. La celebración, a la que se accedía únicamente con invitaciones previas, reunió a decenas de adolescentes y jóvenes. En ese contexto, una discusión entre dos bandos fue subiendo de tono hasta que uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y disparó a quemarropa, lo que desató una balacera y una estampida dentro del predio.

Entre las personas alcanzadas por los disparos se encuentra Agustina Tatiana A., una adolescente de 17 años que sufrió una herida de bala en la pierna derecha. El impacto le provocó una fractura expuesta y el proyectil quedó alojado a escasa distancia de arterias vitales.