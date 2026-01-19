Tiroteo en fiesta clandestina de Zárate: tres heridos y una joven en estado delicado

Un enfrentamiento entre dos grupos de jóvenes derivó en una balacera en una casaquinta. El presunto agresor fue identificado, pero sigue prófugo.

La joven terminó en el suelo tras el tiroteo y tuvo que arrastrarse.

Un violento episodio se registró durante la madrugada del sábado en el barrio La Florida, en la ciudad bonaerense de Zárate , cuando una fiesta clandestina terminó en un tiroteo que dejó al menos tres personas heridas.

El hecho ocurrió en una casaquinta privada y se originó tras una pelea entre dos grupos de jóvenes, uno de los cuales efectuó varios disparos , generando pánico entre los asistentes.

Según la reconstrucción inicial, el evento se desarrollaba con normalidad hasta poco después de las cinco de la mañana. La celebración, a la que se accedía únicamente con invitaciones previas, reunió a decenas de adolescentes y jóvenes. En ese contexto, una discusión entre dos bandos fue subiendo de tono hasta que uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y disparó a quemarropa , lo que desató una balacera y una estampida dentro del predio.

Entre las personas alcanzadas por los disparos se encuentra Agustina Tatiana A., una adolescente de 17 años que sufrió una herida de bala en la pierna derecha.

El impacto le provocó una fractura expuesta y el proyectil quedó alojado a escasa distancia de arterias vitales. “Podría haber sido una tragedia mayor si la bala se movía, porque estaba muy cerca de las arterias principales que van al corazón”, relató su padre, Maximiliano.

La joven no conocía a ninguno de los involucrados en el enfrentamiento. En medio del caos, otro menor se arrojó sobre ella para protegerla cuando comenzaron los disparos. A pesar de estar herida, Agustina logró arrastrarse mientras continuaban las detonaciones, hasta que una mujer la asistió y la ayudó a subir a una ambulancia.

Tiroteo en fiesta clandestina de Zárate

El primer traslado fue al Hospital Virgen del Carmen de Zárate, donde fue intervenida quirúrgicamente y se le colocó un inmovilizador, aunque los médicos no pudieron extraer la bala. Más tarde fue derivada al Sanatorio Dupuytren, en la Ciudad de Buenos Aires, donde el lunes al mediodía lograron retirar el proyectil. En las próximas horas deberá someterse a una nueva operación para la colocación de prótesis en el fémur. Permanece internada, fuera de peligro, aunque con un fuerte impacto emocional, según contó su familia.

Otros heridos y testigos

Durante el tiroteo también resultaron heridas al menos otras dos personas. Una de ellas es Alexander Darío R., quien recibió un disparo y se encuentra fuera de peligro. Testigos indicaron que el agresor vestía un buzo gris con capucha y habría llegado al lugar acompañado por otro joven.

De acuerdo con esas versiones, el ataque habría estado vinculado a “cuentas pendientes” entre integrantes de los grupos enfrentados, aunque los motivos concretos del conflicto aún no fueron esclarecidos por los investigadores.

Investigación y situación judicial

La causa quedó a cargo de la instructora judicial Carina de Angelis, de la UFI N.º 8 de Zárate, quien dispuso la toma de testimonios y la realización de varios allanamientos. El presunto tirador fue identificado como J. E. P., de 19 años, pero no fue hallado en su domicilio y continúa siendo intensamente buscado por la policía.

En el plano judicial, el expediente fue caratulado como “abuso de armas y lesiones”. La familia de la adolescente herida solicitó que la calificación legal sea modificada a “intento de homicidio”, mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades y esclarecer completamente lo ocurrido en la fiesta clandestina.