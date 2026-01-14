Un nuevo tiroteo atemorizó a los vecinos: dispararon contra una casa y se fugaron

Desde un vehículo, efectuaron disparos contra una vivienda y se dieron a la fuga en Centenario.

La violencia entre grupos antagónicos no cesa en Centenario y cada nuevo hecho de violencia intensifica el temor de los vecinos que miran desde afuera del conflicto. Un nuevo tiroteo contra una vivienda motivó un operativo que permitió demorar a cuatro sospechosos.

Según informó la Policía, el nuevo hecho de violencia se registró el martes alrededor de las 20, cuando un vehículo se hizo presente en inmediaciones de una vivienda del barrio Bella Vista. Desde su interior, se efectuaron reiterados disparos contra la propiedad, para luego retirarse del lugar. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y los daños fueron de carácter leve.

No obstante, el llamado de las víctimas a la Comisaría 52 motivó un rápido operativo y se fue en busca del auto que describieron los denunciantes.

Al cabo de unos minutos de patrullaje, el vehículo involucrado fue interceptado a pocas cuadras del lugar, procediéndose a la demora de sus cuatro ocupantes y al secuestro de elementos de interés para la causa.

tiroteo centenario (1)

La Fiscalía dispuso el inicio de actuaciones judiciales y las diligencias correspondientes, mientras continúa la investigación para esclarecer lo sucedido.

No obstante, se supo que el ataque no fue al azar y que tendría su motivación en conflictos previos entre víctimas y victimarios.

Ataque a tiros en Centenario dejó un herido

La violencia siguió presente en el comienzo de año y salió a la luz otro ataque a tiros que se produjo en Centenario y dejó el saldo de un herido grave. El responsable de la agresión fue demorado y le secuestraron un arma.

Según consignó Centenario Digital, la agresión armada tuvo lugar la madrugada del 1° de enero, en el sector de calles El Salvador y Juana Azurduy del barrio Eluney. Allí acudió personal policial tras recibir un alerta de vecinos que dijeron oír disparos.

Al arribar a la escena, los efectivos de la Comisaría 52 encontraron a un hombre tendido en el suelo y con una herida de arma de fuego en la pierna derecha. Aunque el hombre estaba consciente, le urgía ser atendido y, ante la demora de la ambulancia que se convocó, vecinos decidieron trasladarlo en un vehículo particular hasta el Hospital Natalio Burd.

Afortunadamente, se encontraba fuera de peligro, aunque con una fractura de tibia, por lo que la causa se caratuló como lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego.

balacera centenario allanamiento

Personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II, en conjunto con efectivos de la Comisaría 52, iniciaron una investigación de inmediato para esclarecer las circunstancias de la agresión y ubicar al tirador. En ese contexto, entrevistaron a vecinos y relevaron cámaras de la zona.

Con esa información y con la colaboración de la UESPO, llevaron adelante una diligencia de allanamiento en el sector de Parcelas el día viernes 2.

El procedimiento se realizó con intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica y arrojó resultados positivos, concretándose la demora del presunto autor del hecho investigado, un hombre de 39 años.

Durante el allanamiento, se procedió al secuestro de un arma de fuego tipo carabina calibre .22 con cargador, municiones de distintos calibres, prendas de vestir de interés para la causa y un vehículo, los cuales quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.