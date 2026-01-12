Se hizo pasar por empleado del EPEN y le robó el sueldo y una bicicleta

Los compañeros de trabajo de la víctima del engaño iniciaron una colecta solidaria. El organismo lanzó advertencias y recomendaciones para evitar estafas.

Una vecina fue víctima de un engaño y robo el sábado a la tarde, cuando regresó a su casa ubicada sobre la calle Lago Correntoso de Centenario. Un supuesto trabajador del EPEN la interceptó, fingió que realizaba un trabajo y se llevó su sueldo y la bicicleta.

El hecho la tomó por sorpresa, según el relato de la damnificada, porque ella apenas llegó, se disponía a entrar cuando el sospechoso se le aproximó. Fue entonces cuando le dijo que su vivienda tenía un problema eléctrico y debía reparar la instalación, incluido el reemplazo de una llave térmica.

Ella le respondió que debía ir al baño y le solicitó que aguardara en el exterior. Tras dejar su bicicleta en el patio, ingresó a su domicilio y al salir nuevamente advirtió que el sujeto ya no estaba. Además, notó que le faltaba dinero y la bicicleta, color azul y equipada con canasto . A su vez, según consignó Centenario Digital, la térmica se encontraba bajada, por lo que había quedado sin suministro eléctrico.

Colecta solidaria para la víctima del robo

El hecho generó una rápida reacción de sus compañeros de trabajo que iniciaron una colecta solidaria al tomar conocimiento de lo ocurrido. El objetivo es ayudarla a comprar una nueva bicicleta y así recuperar su medio de transporte para trasladarse a diario a su trabajo.

Quienes lo deseen pueden colaborar a través del alias Isabel.1957.cifuente desde donde el dinero llega directamente a la víctima.

En paralelo, su hijo decidió poner a la venta una motocicleta para poder asistirla económicamente. El joven contó que llegó al domicilio pocos minutos después del robo y encontró a su madre en estado de angustia, afectada por la situación.

EPEN.jpg

El robo mediante el engaño no fue un hecho aislado: días atrás una mujer de 84 años que vive sobre calle Colombia sufrió una maniobra similar, cuando otro hombre se hizo pasar por un operario del EPEN, logró entrar con una excusa de un desperfecto eléctrico y se llevó el dinero de su jubilación.

La advertencia del EPEN

Desde el Ente Provincial de Energía del Neuquén reiteraron a la comunidad que la empresa no realiza llamados telefónicos, no solicita datos personales, códigos ni información sensible, ni envía enlaces por medios digitales.

Además, los operarios del EPEN no concurren al domicilio de los clientes, exceptuando casos en los que haya un reclamo, en ese caso, tanto el personal como los vehículos oficiales de la empresa cuentan con la debida identificación para reconocerlos fácilmente.

Por último, recordaron la importancia de no brindar datos personales, claves ni información privada a desconocidos o a sitios que no sean oficiales, y de dar aviso inmediato a la Policía y al EPEN ante cualquier situación sospechosa.

camion epen energia neuquen

Según informaron desde el ente, las estafas recientes se detectaron específicamente en Andacollo y zonas aledañas. Meses atrás, se registraron casos similares en Centenario y Rincón de los Sauces. Anteriormente, los vecinos de la zona cordillerana como San Martín de los Andes y Junín de los Andes también habían sido víctimas de los estafadores. "Se recomienda a los clientes estar alertas ante este tipo de casos, ya que se detectaron en una docena de localidades", advirtieron.