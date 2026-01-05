"Justicia por mano propia" en Centenario: robó en un mercado y los vecinos le dieron una golpiza

Un hombre fue reducido y golpeado por vecinos tras ser sorprendido robando en un comercio. Intervino la Policía y la Fiscalía dispuso su liberación.

El ladrón es un hombre en situación de calle y tiene antecedentes

Un hecho de inseguridad ocurrido en Centenario derivó en un episodio de "justicia por mano propia" cuando un hombre fue retenido y agredido por empleados y vecinos luego de ser acusado de cometer un robo en un mercado . La situación requirió la intervención policial y culminó con la actuación de la Fiscalía.

El episodio se registró este domingo, minutos después de las 18 , cuando efectivos policiales fueron alertados por un robo en un comercio ubicado en la intersección de las calles Natalio Burd y Leopoldo Lugones , en el barrio Sayhueque. Según la información oficial, un hombre había sustraído distintos artículos del local y se daba a la fuga.

Al arribar al lugar, el personal policial constató que el sospechoso ya había sido reducido por un empleado del comercio con la colaboración de vecinos del sector. El hombre, de 42 años , presentaba golpes visibles en el rostro, producto de una agresión previa a la llegada de las autoridades.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una mochila de color negro que el demorado llevaba consigo, en cuyo interior se hallaron diversos elementos cuya procedencia se encontraba bajo investigación y que estarían vinculados al robo denunciado por el comercio.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el hombre retenido se encuentra en situación de calle y cuenta con antecedentes por hechos similares, principalmente robos en comercios de la zona. Tras ser identificado, se dispuso su traslado preventivo al Hospital Natalio Burd, donde recibió atención médica y curaciones por las lesiones sufridas durante la agresión.

Este nuevo episodio de violencia generó preocupación y desde el entorno policial remarcaron que este tipo de situaciones pueden derivar en consecuencias graves tanto para los involucrados como para terceros, y reiteraron la importancia de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad ante cualquier delito.

En el caso tomó intervención la Fiscalía, que tras evaluar lo actuado dispuso que el hombre quedara notificado y recuperara la libertad, supeditado a la continuidad de la causa. La decisión se tomó luego de la demora inicial y de constatar su estado de salud, sin que se informaran, por el momento, cargos con prisión preventiva.

La investigación continúa en curso para determinar con precisión los elementos sustraídos, la responsabilidad del acusado y las circunstancias en las que se produjeron las agresiones.

Otro caso preocupante en Neuquén

Un ladrón reincidente, acusado por dos robos violentos a empleadas de comercios meses atrás, estará otros dos meses detenido por pedido de la fiscalía. El detalle de los hechos.

La decisión se tomó en una audiencia realizada el martes en la Ciudad Judicial, en la que el asistente letrado Luciano Vidal requirió que se extienda por dos meses la prisión preventiva que el imputado por dos robos viene cumpliendo.

Se trata de “D.A.R”, a quien el funcionario de la fiscalía acusó meses atras pasado, por los delitos de robo simple consumado (dos hechos) en concurso real y en carácter de autor.

La medida fue impuesta por tres meses en la audiencia de formulación de cargos, bajo la existencia de riesgo de fuga por no sometimiento al proceso y porque el acusado tiene en vigencia medidas que fueron impuestas en el fuero de familia, por infracción a la Ley 2212. Además, debido a que en marzo fue condenado por hechos similares, de resultar nuevamente condenado, deberá obligatoriamente cumplir una pena efectiva.

Los dos robos que el representante del Ministerio Público Fiscal le atribuyó fueron cometidos en locales comerciales de la ciudad de Neuquén.