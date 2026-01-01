Un ladrón seguirá detenido tras cometer dos robos violentos en comercios

El ladrón está imputado por dos robos violentos cometidos en septiembre y octubre, en los que encerró a empleadas y se alzó con importantes botines.

Un ladrón reincidente , acusado por dos robos violentos a empleadas de comercios meses atrás, estará otros dos meses detenido por pedido de la fiscalía. El detalle de los hechos.

La decisión se tomó en una audiencia realizada el martes en la Ciudad Judicial, en la que el asistente letrado Luciano Vidal requirió que se extienda por dos meses la prisión preventiva que el imputado por dos robos viene cumpliendo.

Se trata de “D.A.R”, a quien el funcionario de la fiscalía acusó meses atras pasado, por los delitos de robo simple consumado (dos hechos) en concurso real y en carácter de autor.

La medida fue impuesta por tres meses en la audiencia de formulación de cargos, bajo la existencia de riesgo de fuga por no sometimiento al proceso y porque el acusado tiene en vigencia medidas que fueron impuestas en el fuero de familia, por infracción a la Ley 2212. Además, debido a que en marzo fue condenado por hechos similares, de resultar nuevamente condenado, deberá obligatoriamente cumplir una pena efectiva.

Los dos robos que el representante del Ministerio Público Fiscal le atribuyó fueron cometidos en locales comerciales de la ciudad de Neuquén.

El primer robo fue el 4 de septiembre cerca de las 17, cuando “D.A.R” ingresó a una óptica ubicada en la calle Belgrano utilizando guantes y un barbijo. En esas circunstancias, intimidó a la empleada del lugar y, simulando tener un arma de fuego, la encerró en el baño. Posteriormente, sustrajo dos notebooks, un teléfono celular y U$D100 en efectivo. Luego, se fugó.

En tanto, el segundo hecho fue perpetrado el 3 de octubre cuando cerca de las 9:10 de la mañana, el imputado ingresó a un pet shop ubicado también en la calle Belgrano. Allí realizó algunas consultas, haciéndose pasar inicialmente por un cliente, hasta que repentinamente amenazó a la vendedora, simuló tener un arma de fuego y la encerró en el baño.

Luego, sustrajo un par de lentes, un teléfono celular, $400.000 en efectivo y collares, correas y pretales de mascotas.

Aunque se dio a la fuga exitosamente en ambos hechos, su accionar quedó registrado por las cámaras de seguridad de los locales. De esta manera, tras el análisis de las imágenes que realizó el personal del Departamento de Delitos de la Policía de Neuquén, se identificó al ladrón, lo que motivó la realización de un allanamiento en su vivienda. En el marco de la diligencia fueron secuestrados varios de los elementos robados.

Por todo esto y coincidiendo con la postura de la fiscalía, la jueza de garantías Carina Álvarez, avaló la prórroga de la medida de coerción ante la falta de oposición de la defensa. De esta manera, la magistrada extendió la prisión preventiva por dos meses más.

Operativo permitió detener a ladrón que asaltó a un taxista

Días atrás, un ladrón fue detenido luego de asaltar a un taxista durante la madrugada de sábado, en el barrio Mudón de la ciudad de Neuquén. El hecho se registró alrededor de las 2:10 cuando un chofer fue abordado y amenazado con un arma blanca mientras trabajaba en la zona oeste de la capital.

Según informó a LM Neuquén el comisario Rubén Rodríguez, jefe de la Comisaría Tercera, tras recibir el llamado de alerta, un móvil policial se hizo presente en la intersección de las calles Combate de San Lorenzo y Encina, por un hecho de inseguridad que tuvo como víctima a un taxista de 73 años.

Una vez en el lugar, los efectivos entrevistaron al taxista, de apellido Pérez, quien relató que tras el asalto el agresor se dio a la fuga. Al momento del robo, el delincuente portaba vestimenta verde y negra.

De acuerdo a las declaraciones policiales, el propio damnificado fue quien siguió al sospechoso, que escapó por la calle Rawson del mismo barrio hasta ingresar en una vivienda ubicada en la misma cuadra al 1100. Con esta información y con la autorización de la dueña de la casa, el personal policial ingresó al domicilio y logró atrapar al delincuente que estaba escondido debajo de una cama.