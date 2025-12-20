¿Cómo fue el operativo para atrapar al ladrón que asaltó al taxista en el barrio Mudón?

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado en el oeste de Neuquén. El agresor intentó escapar y fue detenido en una vivienda por los efectivos.

Un violento asalto a un taxista ocurrido durante la madrugada de este sábado en el barrio Mudón , de la ciudad de Neuquén, terminó con un sospechoso detenido tras un rápido operativo policial. El hecho se registró alrededor de las 2:10 cuando un chofer fue abordado y amenazado con un arma blanca mientras trabajaba en la zona oeste de la capital.

Según informó a LM Neuquén el comisario Rubén Rodríguez , jefe de la Comisaría Tercera , tras recibir el llamado de alerta, un móvil policial se hizo presente en la intersección de las calles Combate de San Lorenzo y Encina , por un hecho de inseguridad que tuvo como víctima a un taxista de 73 años .

Una vez en el lugar, los efectivos entrevistaron al taxista, de apellido Pérez , quien relató que tras el asalto el agresor se dio a la fuga. Al momento del robo, el delincuente portaba vestimenta verde y negra.

robo barrio mudon Foto: Gentileza.

La persecución y la detención

De acuerdo a las declaraciones policiales, el propio damnificado fue quien siguió al sospechoso, que escapó por la calle Rawson del mismo barrio hasta ingresar en una vivienda ubicada en la misma cuadra al 1100. Con esta información y con la autorización de la dueña de la casa, el personal policial ingresó al domicilio y logró atrapar al delincuente que estaba escondido debajo de una cama.

Al momento de ser hallado, el hombre "tenía en su poder un cuchillo y un teléfono celular que sería producto del robo" detalló el comisario Rodríguez. El delincuente fue inmediatamente reducido y demorado, quedando a disposición de la Justicia.

barrio mudon

El taxista no sufrió heridas

El episodio se produjo en un contexto de forcejeo, durante el cual el agresor intentó atacar al conductor con el arma blanca. Sin embargo, el cuchillazo no llegó a impactar y el taxista no sufrió lesiones.

Desde la fuerza indicaron que aún se aguardaba la formalización de la denuncia judicial por parte del damnificado para avanzar con las actuaciones correspondientes. La causa quedó bajo investigación para determinar la situación procesal del detenido y establecer si podría estar vinculado a otros hechos delictivos registrados en la zona.

El caso volvió a encender la preocupación entre los choferes, quienes vienen alertando por la inseguridad nocturna en distintos barrios de la capital neuquina, especialmente durante la madrugada.

detenido2

Activó el botón antipánico y permitió la recaptura de un evadido

Un evasor de la Justicia de Cutral Co fue detenido en Plottier gracias a la rápida reacción de un taxista, que activó el botón antipánico al detectar una actitud sospechosa de un pasajero. El hecho ocurrió el pasado 23 de noviembre y gracias al alerta, permitió un inmediato despliegue policial, que interceptó el vehículo sobre la Ruta Nacional 22 y confirmó que el hombre tenía un pedido de captura vigente.

Desde la Policía destacaron la correcta utilización del sistema de alerta y la rápida respuesta de los móviles, que permitió concretar la detención sin incidentes. El sospechoso quedó alojado en la Comisaría Séptima de Plottier, a disposición de la Justicia.