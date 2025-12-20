Inseguridad en Neuquén: violento asalto a un taxista en el barrio Mudón

El delincuente amenazó al conductor con un cuchillo. Tras una rápida intervención, la policía detuvo al agresor.

Un violento episodio se registró este sábado por la madrugada en la ciudad de Neuquén , cuando un taxista fue víctima de un asalto en el barrio Mudón de la capital . El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana en la intersección de las calles Rawson y Encina. El delincuente amenazó al conductor con un cuchillo , pero afortunadamente, tras un forcejeo, no logró herirlo y fue detenido.

Según los testimonios, el agresor habría logrado tomar algunas pertenencias del interior del taxi , aunque tras la resistencia del conductor, consiguió recuperar lo robado. En medio del enfrentamiento, el asaltante intentó atacarlo con el arma blanca , aunque el cuchillazo no llegó a impactar, por lo que la víctima resultó ilesa.

Tras el intento de robo, personal policial se hizo presente en el lugar y logró detener al sospechoso , quien quedó a disposición de la Justicia. La rápida intervención de las fuerzas de seguridad fue clave para evitar que el caso pasara a mayores y concretar la aprehensión del agresor en la zona.

Por fortuna, a pesar de la violencia del hecho, el taxista no sufrió lesiones. Sin embargo, situación generó preocupación entre los trabajadores del sector, por los hechos de inseguridad que ocurren durante la noche.

La causa quedó bajo investigación para determinar la situación judicial del detenido y establecer si podría estar vinculado a otros robos ocurridos en el sector en las últimas semanas.

ladron plottier

Le robó a dos adolescentes en Plottier y fue detenido

Un ladrón fue detenido en Plottier luego de asaltar a dos adolescentes que pasaban la tarde junto a un canal de riego. El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles y fue denunciado por las propias víctimas en la Comisaría Séptima de la ciudad, donde relataron que un hombre se les acercó, los intimidó exhibiendo un objeto metálico como si fuera un arma y les robó dos teléfonos celulares. A partir de la descripción aportada, la Policía inició un rastrillaje inmediato por la zona.

Comisaría Séptima Plottier

A pocas cuadras del lugar, los efectivos ubicaron al sospechoso, quien intentó huir al notar la presencia policial, pero fue interceptado. Durante la requisa preventiva, los uniformados hallaron los celulares robados dentro de una mochila, aunque no se encontró ningún arma, por lo que se presume que el delincuente simuló estar armado para generar temor.

El hombre fue demorado y quedó a disposición de la Justicia, mientras que los adolescentes resultaron ilesos, aunque visiblemente afectados por la situación.