Atropelló y mató a un hombre y su hijo: sigue manejando y piden correr al juez por ser pareja de la defensora

El planteo fue elevado al Colegio de Jueces de la provincia del Neuquén. Piden el secuestro de la camioneta que fue rechazado por el Juez recusado.

A más de siete meses del choque que terminó con la vida de Nicolás Echeveste y su hijo Samuel, la familia volvió a levantar la voz para pedir justicia. El conductor acusado de haber provocado el siniestro en Ruta 40 continúa manejando, y además señalan que el juez que interviene en la causa es pareja de la defensora del imputado .

El hecho ocurrió el 15 de mayo de este año , cuando el conductor de la camioneta RAM invadió por completo el carril contrario cuando pasaba a otro vehículo y chocó de frente al auto en el que viajaba la familia: Nicolás murió en el acto y su hijo Samuel falleció poco después . La madre de los niños y una hija de siete años terminaron gravemente heridas, pero afortunadamente sobrevivieron y lograron recuperarse.

Según la pericia accidentológica realizada por Gendarmería, el conductor invadió el carril contrario en un 100% , en un lugar prohibido para el sobrepaso, y la multiplicidad de víctimas, prueba fundamental sobre los agravantes además de la responsabilidad penal. No obstante, también buscan recabar prueba del agravante de que el imputado por homicidio culposo manejaba con exceso de velocidad. Pero, según advirtieron, esto fue obstaculizado porque el juez Juan Pablo Balderrama rechazó secuestrar la camioneta con un insólito argumento aportado por la defensa sobre que "ya no la tenía, la había vendido" .

Choque fatal ruta 40 villa la angostura

La bronca y el dolor de la familia

"Es Javier Genesio, tiene 41 años, vive acá en Villa La Angostura, donde es conocido por ser propietario de una inmobiliaria en Villa La Angostura, también una en Bariloche y una en San Martín de los Andes", dijo Mauricio Echeveste el padre de la víctima y abuelo de "Samu" como le llamaba cariñosamente a su nieto.

El contraste provoca dolor en la familia, que aseguró que mientras el imputado, representado por la Defensoría Pública puede seguir conduciendo su vehículo y vendiendo departamentos con vista al lago en dólares, ellos sufren día a día el arrebato de sus familiares: "es un dolor inmenso cada día para mí, para mi esposa y para mis otros dos hijos que nos quedaron vivir esta situación".

"Todos los días tenemos que ver al asesino en la calle, estamos luchando un día a día, vivimos en Villa La Angostura, es un pueblo muy chico y tenemos que cruzarnos todos los días, lamentablemente, con esta persona que es el asesino de nuestro hijo y de nuestro nieto", remarcó en diálogo con LU5.

nicolas y samuel echeveste accidente fatal

El pedido de recusación al juez por parcialidad

La tensión en la causa comenzó cuando el fiscal pidió que se le quite la licencia de forma cautelar cuando formularon cargos y el juez rechazó ese pedido. Luego, la tensión se acrecentó y profundizó cuando el 2 de diciembre, el imputado se presentó con una nueva defensora: la defensora pública Valeria Sol Valero, pareja del juez de Garantías Juan Pablo Balderrama, quien conduce el proceso.

Ante esta situación, la querella patrocinada por el abogado Martín Espejo Castro, presentó formalmente la recusación del magistrado por considerar que existe una causal objetiva de pérdida de imparcialidad, conforme al artículo 40 del Código Procesal, que conlleva a realizar la excusación automática del juez para preservar la garantía de imparcialidad.

“Empezó a intervenir como defensora la esposa del juez Balderrama. Es una caradurez total que ya viene pasando, se ventiló en otro caso, pero ahora en el Poder Judicial sigue pasando”, denunció Espejo Castro en diálogo con LM Neuquén. Al respecto, en el escrito hizo referencia a que ya existían antecedentes públicos de la misma situación en otros expedientes judiciales en la región.

Choque fatal en ruta 40 villa la angostura

Sin embargo, el inicio de la recusación también estuvo ligado con lo mencionado al respecto del rechazo de secuestro de la camioneta para hacer pericias clave para constatar a qué velocidad conducía el imputado. Si se determina el exceso de velocidad, sumado a las agravantes ya demostrada en la prueba-multiplicidad de víctimas y sobrepaso en un lugar prohibido- la pena podría superar los tres años, lo cual conlleva una pena de prisión efectiva.

El solo hecho de que la camioneta que protagonizó el choque frontal fatal todavía no haya sido secuestrada a los efectos del extraer el EDR (Event Data Recorder). ya había despertado enojo de parte de la familia de las víctimas mortales del choque producido por la RAM 1500 dominio AF 1478 VD. "La camioneta mencionada cuenta con el dispositivo de fábrica (no accesorio) y forma parte del módulo de airbag y registra parámetros durante los 5 y 10 segundos previos al impacto", argumentó el pedido, además de otros elementos, como el módulo y telemetría.

Sin embargo, la respuesta negativa de parte de Valero, a la cual su esposo Valderrama le dio lugar, se sustentó en un elemento que para la querella constituyó una burla. "El argumento con el que rechaza el secuestro es porque la defensora, su pareja, dijo que él ya no tiene la camioneta, es absurdo, con ese criterio, si vos mañana cometés un robo con el auto de tu hermano, no lo secuestran porque no está a nombre tuyo", manifestó Espejo Castro.

Los familiares de las víctimas de la causa, "se anoticiaron de la nota periodística del diario “La angostura digital” titulada “La justicia que no queremos” donde se denuncia en otro legajo esta misma situación, a lo que se suma la remisión de varias fotografías de perfiles de redes sociales públicas, donde se ve a ambos compartiendo eventos familiares".

En este sentido, agregó: “Antes estaba defendido por otro abogado, de hecho es. En la audiencia se presenta la nueva defensora, esposa del juez, y el juez no solo no se excusa sino que, cuando presento el recurso de recusación, decide no apartarse. Lo sabe todo el mundo: es una causal histórica de excusación. Es un amoral tremendo”.

La llamativa respuesta del juez Balderrama

El 12 de diciembre, el juez Balderrama rechazó la recusación. En su resolución sostuvo que no existe causal legal de parcialidad, calificó el planteo como extemporáneo, es decir, fuera de término y consideró que la presentación responde a una disconformidad con decisiones previas adoptadas en la causa, como el rechazo al secuestro de la camioneta involucrada en el choque.

Además, el magistrado cuestionó la utilización de fotografías extraídas de redes sociales como prueba y afirmó que la defensora pública no elige a sus asistidos ni persigue intereses personales, por lo que aseguró que el vínculo personal no afectaría el desarrollo del proceso.

Otro punto clave para que la recusación sea aceptada, es que para el abogado, Balderrama expuso argumentos falaces, dado que no existió un planteo fuera de término porque en la notificación de la audiencia no advertía que Valero sería la nueva abogada defensora, sino que figuró "Unidad Operativa VLA". En el caso de la notificación a los familiares, la casilla "defensor" figuraba vacía.

juez villa la angostura recusacion choque

"Cuando Valero se presenta en la audiencia, ella misma reconoce que acaba de asumir y aún ella está lista para presentarse, entonces cuando dice que nosotros sabíamos es una mentira garrafal", indicó Espejo Castro. En tanto, en la notificación a la familia figura el nombre del anterior abogado para la próxima audiencia.

Para la querella, resulta incomprensible que el juez Juan Pablo Balderrama no solo haya rechazado la recusación, sino que además haya decidido no excusarse de oficio, pese a ser pareja de la defensora pública del imputado. Según explicó el abogado Martín Espejo Castro, la excusación no genera ningún perjuicio al proceso ni implica una alteración extraordinaria del sistema judicial.

“No pierden nada, al contrario”, señaló, y detalló que tanto en el interior de la provincia como en la capital funcionan colegios de jueces. “Si a Valderrama le toca este caso y advierte que la defensora es su mujer, lo que corresponde es excusarse automáticamente. Es un acto loable, porque habla de la imparcialidad, de la conducta procesal y de la probidad del juez”. En ese escenario, la causa se reasigna de manera inmediata a otro magistrado del Colegio del Interior, ya que no existe un juez fijo por localidad. “Puede intervenir un juez de Chos Malal en una causa de Villa La Angostura, o uno de Villa La Angostura en Chos Malal. Funciona así. Lo mismo ocurre con defensores y fiscales. Por eso sostenemos que tendría que haberse excusado”, concluyó.

Cómo continúa la causa por el choque fatal en Villa La Angostura

La próxima instancia de la causa es el 29 de diciembre, cuando se realice una audiencia de medidas de coerción: "vamos a pedir la prohibición del contacto del imputado con la familia Echeveste", y la prórroga de la prohibición de salir del país.

Además, pedir una prórroga de plazo de investigación para que se abra el teléfono y obtener información que puede aportar a qué velocidad conducía cuando provocó el choque.

Asi mismo, mientas insisten en la necesidad de que se aparte al juez, esposo de la fiscal que no permitió el avance con las pericias a la camioneta, pidieron la difusión de la búsqueda de testigos: "lamentablemente donde ocurrió el accidente no hay cámaras, pero sabemos que hubo muchos testigos, necesitamos encontrarlos porque lamentablemente hay muy pocas declaraciones". En este sentido, remarcó que la gente que ya declaró "lo vio porque el hecho ocurrió cuando él sobrepasó vehículos y fue ahí donde encontró con el auto de mi hijo de frente".