Acusaron al conductor que chocó y mató a padre e hijo de Villa La Angostura

El accidente fatal ocurrió sobre la Ruta 40 en mayo pasado. Los fallecidos fueron un hombre mayor de edad y su hijo de 4 años, residentes de la localidad cordillerana.

Un hombre que participó del choque en el que murieron Nicolás y Samuel Echeveste -padre e hijo de Villa La Angostura- fue acusado por haber ocasionado el accidente fatal . La Justicia le prohibió dejar el país mientras avanza la investigación.

El fiscal jefe Gastón Ávila encabezó la audiencia de formulación de cargos contra el conductor señalado como responsable del choque fatal. El imputado fue identificado como "J.G" y el incidente vial ocurrió el 15 de mayo pasado , cuando la camioneta modelo RAM que manejaba el sindicado, invadió el carril contrario de la calzada e impactó de frente con un auto Renault Logan en el que se movilizaban las víctimas, una familia de Villa La Angostura compuesta de dos adultos y dos niños.

Nicolás y Samuel Echeveste , padre e hijo respectivamente, fallecieron como consecuencia del impacto; mientras que la mujer adulta y el niño restantes, madre e hijo, sufrieron fracturas.

Según la investigación provisoria realizada por la Fiscalía, cerca de las 19 horas de ese día el imputado conducía su camioneta en dirección sur, desde Villa La Angostura hacia San Carlos de Bariloche. En ese trayecto, realizó una maniobra imprudente al cruzarse hacia el carril contrario sin verificar que éste estuviera libre.

choque fatal ruta 40

Al invadir la mano opuesta, colisionó de frente contra el Renault Logan de las víctimas, que circulaba en sentido norte. A raíz del impacto, el auto giró y volvió a chocar contra la camioneta antes de detenerse sobre la calzada. La camioneta, por su parte, se desvió hacia la banquina y terminó en una zanja.

Según precisó Ávila, fue el conductor de la camioneta el que, de acuerdo con una pericia accidentológica realizada por Gendarmería Nacional, fue el responsable por el choque.

Tragedia y dolor

Como resultado del choque, Nicolás Echeveste y su hijo Samuel, de 4 años, fallecieron. La esposa de Nicolás y madre de los dos niños sufrió lesiones graves, al igual que su hijo más grande, de 7; uno de ellos sufrió una fractura de tibia y otro una fractura femoral bilateral.

Por todo esto, Ávila acusó a "J.G" como autor del delito de homicidio culposo, producido por la conducción imprudente de un vehículo automotor, agravado por el número de víctimas fatales; en concurso ideal con lesiones culposas producidas por la conducción imprudente de un vehículo automotor, agravado por el número de víctimas, en calidad de autor.

Choque fatal ruta 40 villa la angostura

Por otro lado, como resta la realización de una pericia sobre un teléfono celular, Ávila solicitó al juez de garantías un plazo de tres meses para concluir la investigación. Además, el fiscal jefe pidió, con la adhesión de las querellas, que "J.G" no pueda salir del país -para contrarrestar un peligro de fuga- ni conducir vehículos mientras se desarrolla el proceso.

Además del fiscal jefe, por la fiscalía intervinieron el asistente letrado Federico Gayós y el funcionario Gustavo Vázquez. Las querellas en representación de las víctimas y de familiares adhirieron a la formulación de cargos.

El juez de garantías Juan Pablo Balderrama tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por la fiscalía y las querellas y dispuso el inicio de la investigación penal preparatoria, con un plazo de tres meses. Por otra parte, fijó la prohibición de salir del país solicitada y rechazó el pedido para imponer al imputado una prohibición para conducir vehículos. El magistrado explicó que esto último no se encuadra entre las medidas cautelares posibles, aunque sí podría ser parte de una pena si se arribara a la declaración de responsabilidad.