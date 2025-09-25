Puerto Madryn: el conductor que murió al chocar de frente en la ruta era un reconocido kinesiólogo

Se conoció la identidad del hombre que impactó contra un camión cisterna cuando pasaba a varios autos. Su increíble posteo previo en Facebook.

El último miércoles por la tarde quedó marcado en Puerto Madryn por una tragedia vial en las afueras de la ciuddad, cuando un violento choque frontal entre un auto y un camión cisterna terminó con la muerte de un hombre. Según trascendió, el conductor que perdió la vida se había tirado a pasar a varios autos y se topó de frente con el camión. Por la violencia del impacto , salió despedido del vehículo y murió en el acto .

En las últimas horas, luego que las autoridades informaron a los familiares de la víctima, se conoció la identidad del fallecido. Se trata de Aníbal Gabriel Gómez , un reconocido kinesiólogo de la Ciudad del Golfo , que a juzgar por las inmediatas repercusiones de la triste noticia en las redes, era un personaje querido en Madryn .

"Lamento profundamente la partida de Aníbal Gabriel Gómez. Fue un reconocido y respetado kinesiólogo de Puerto Madryn, un hombre de bien, padre de familia, que siempre trabajó con compromiso y dedicación por una Argentina próspera. Por sobre todas las cosas, una gran persona", escribió el diputado nacional por Chubut César Treffinger en su cuenta de Instagram .

"Acompaño con fuerza y un cálido abrazo a su esposa Mariana y a sus hijos en este doloroso momento", agregó el legislador de La Libertad Avanza.

Anibal Gabriel Gómez, kinesiólogo de Puerto Madryn fallecido en un accidente ok Aníbal Gabriel Gómez, en la foto de su perfil de Facebook.

El posteo, ilustrado con la imagen de un crespón negro en señal de luto, generó comentarios de otras personas que recibieron con dolor la inesperada partida del profesional, que estaba casado y era padre. "Gran persona Q.E.P.D. Mis condolencias a Mariana y a toda su flia, triste noticia", escribió otra usuaria.

Los mensajes de reconocimiento se repitieron: "Gracias por tu tiempo, ideas y todo lo compartido!! Ahora libre, descansa en paz", "Qué tristeza; excelente persona y profesional qepd",

En algunos casos, incluso, manifestaron su sorpresa: "Nuestros querido kinesiólogo. Qué le pasó? Qué en Paz descanse y brille para Aníbal la Luz que no tiene fin. Nuestras condolencias a la familia y seres queridos", fue otro de los mensajes. Mientras que alguien, directamente, preguntó: "¿Es verdad esta noticia?".

En el perfil de Facebook de Gómez, en tanto, quedó una última publicación que el kinesiólogo reposteó el 25 de junio, casi tres meses antes de su inesperado final. Se trata de un mensaje de aliento para fomentar una actitud positiva ante la vida, que hace una referencia contundente a la muerte, que tras la tragedia adquiere otro cariz: "La única puerta que se cierra y no vuelve a abrirse es la del ataúd. Así que no sufras por tonterías y sé feliz".

Anibal Gabriel Gómez, kinesiólogo fallecido en un accidente en Puerto Madryn - 2 El kinesiólogo Aníbal Gómez junto a su hermano, luego de completar una maratón de 21K. Facebook

Según dejan ver sus posteos, Aníbal era seguidor del rock nacional más clásico y admirador de exponentes como Soda Stéreo o Charly Gracía, y también un amante de la música internacional, que en 2024 estuvo en el Movistar Arena porteño para disfrtuar de un show de Lenny Kravitz.

Formado en Córdoba, estaba asentado en Puerto Madryn y -kinesiólogo al fin- tenía afición por la actividad aeróbica y el running. En una publicación, se muestra junto a su hermano, ambos con medalla al cuello luego de haber completado una prueba de 21K.

El trágico accidente en Puerto Madryn.

El violento choque se produjo cerca de las cinco de la tarde sobre la Ruta Provincial N° 2, en las inmediaciones de la rotonda que la conecta con la Ruta Provincial N° 1, un tramo en el que normalmente es muy alto el flujo de vehículos pesados y particulares.

Según informaron desde la Policía de Puerto Madryn, Gómez iba pasando autos por la mano contraria cuando se topó con el vehículo de carga. Su auto marca Honda impactó de manera directa contra el camión cisterna, que también circulaba por la Ruta 2.

Corte en la Ruta 2 de Puerto Madryn tras el choque fatal entre un camión cisterna y un Honda

Las circunstancias exactas en las que se produjo el impacto todavía son materia de investigación. No obstante, efectivos de la Policía madrynense informaron que se logró establecer que el conductor del vehículo Honda circulaba a alta velocidad, “rebasando vehículos” cuando se encontró con el camión de combustible que circulaba hacia la Ruta Provincial Nº1 y terminó chocando de frente.

Tras el impacto, el kinesiólogo salió despedido de su habitáculo. Las heridas sufridas a consecuencia del choque y la posterior caída sobre la calzada fueron de tal gravedad que le ocasionaron la muerte de forma instantánea. Por otra parte, el conductor del camión sólo tuvo lesiones leves.

El personal de emergencias que arribó rápidamente al lugar del siniestro constató de inmediato el deceso del reconocido profesional. El estado en el que quedó su vehículo evidenció la magnitud de la fuerza del impacto, mientras que el camión también presentaba daños en la zona de la colisión.