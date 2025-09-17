Puerto Madryn: tenía prohibido acercarse a su exmujer, los encontraron juntos en la cancha y él terminó preso

Fueron a ver un partido de fútbol de Primera Nacional . Al imputado lo delató la tobillera electrónica. Ahora debe cumplir prisión efectiva.

Un hombre sobre quien pesaba una orden de restricción de acercamiento a su expareja fue encontrado incumpliendo la norma de conducta de la manera más insólita: los dos fueron juntos a ver un partido de fútbol del torneo de Primera Nacional de la AFA , en una cancha de Puerto Madryn , provincia de Chubut .

Tras corroborarse la situación, la Justicia revocó la libertad bajo palabra de la que gozaba el acusado, por lo cual deberá estar en la cárcel entre seis meses y tres años.

El detenido fue identificado como Walter Jaramillo, de 22 años de edad. Según informó el área de prensa del Ministerio Público Fiscal de Chubut , el domingo se encontraba en las tribunas del estadio del Club Social y Deportivo Madryn, presenciando el encuentro en el cual el local venció a Alvarado de Mar del Plata, en busca del ascenso a la Liga Profesional de Fútbol de Primera División . El equipo madrynense lidera la Zona A del campeonato.

La medida de restricción de acercamiento había sido dispuesta en julio pasado por el Juzgado de Familia, y era controlada mediante una tobillera dual, un dispositivo electrónico que emite alertas cuando la persona se aproxima a la víctima protegida.

Del estadio de Deportivo Madryn a una celda

Jaramillo enfrenta en sede penal una investigación por violencia de género y amenazas contra la misma mujer con quien fue a ver el partido.

Lo detuvieron en la cancha de Deportivo Madryn por incumplir una orden de restricción Puerto Madryn: lo detuvieron en la cancha de Deportivo Madryn por incumplir una orden de restricción.

Tras su arresto, este martes se realizó la audiencia de control de detención, en la cual, a partir de la acusación formulada por las fiscales Ivana Berazategui y María Eugenia Vottero, se llevó adelante un procedimiento de juicio abreviado, que fue homologado por la jueza María Alejandra Hernández.

De este modo, Jaramillo fue condenado a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. Además, al registrarse una condena previa con una pena en suspenso de dos años y seis meses, la acumulación determina que debería cumplir tres años tras las rejas.

Tentativa de femicidio en Lago Puelo

La Fiscalía de Lago Puelo investiga un caso caratulado como tentativa de femicidio, ocurrido en esa localidad de la provincia de Chubut.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, se llevó a cabo una intervención inmediata tras recibir una denuncia en la Comisaría de la Mujer de El Hoyo por un acto de extrema violencia de un hombre hacia su ex pareja.

Alertados por los gritos de ayuda de la víctima, vecinos del lugar acudieron a asistirla y, de este modo, la mujer consiguió escapar de la agresión y denunciar lo sucedido en la Comisaría de la Mujer, además de someterse a controles médicos para confirmar que no tuviera ninguna lesión de gravedad.

A partir de esto, pocas horas más tarde y luego de obtener la autorización judicial, un equipo de fiscales y funcionarios, encabezado por el fiscal jefe Carlos Díaz Mayer, participó del allanamiento al domicilio del imputado.

El acusado fue detenido a la espera de la formalización de la investigación, con la solicitud de la Fiscalía de que se dicte su prisión preventiva.