La tendencia mundial marca el camino para el reemplazo del plástico por la utilización de nuevas tecnologías. Agilizar los tiempos y obtener mayor seguridad al momento de hacer una extracción son los objetivos.

Ya no es necesario la tarjeta en los cajeros automáticos: cómo retirar efectivo sin el plástico

Después de décadas de predominio como elemento fundamental para retirar dinero en efectivo , las tarjetas de débito van rumbo a perder protagonismo en el sector. El cambio se debe a que hay cada vez más cajeros automáticos que ofrecen la posibilidad de extraer los billetes sin necesidad de utilizar el plástico .

En línea con la avanzada tecnológica, al crecimiento de las herramientas digitales y a la modernización de los sistemas financieros, próximamente los usuarios ya no necesitarán una tarjeta física para extraer dinero, sino que alcanzará con tener un teléfono celular que tenga incluida la tecnología NFC.

Un ejemplo concreto es el del banco estadounidense Chase Bank informó, que dispuso que sus clientes puedan operar en los cajeros directamente con su propio teléfono. El objetivo de este cambio es "agilizar las operaciones, reforzar la seguridad y acompañar el crecimiento del ecosistema digital .

Extracciones sin tarjeta: cómo funciona la tecnología NFC en los cajeros

Si bien la tarjeta física fue una especie de complemento del cajero automático, los cambios tecnológicos implementados en el sistema bancario fueron dejando de lado esta dinámica y llevaron a utilizar otro tipo de instrumentos.

En el caso de la tecnología NFC (Near Field Communication) -conocida por su aplicación para hacer pagos virtuales- posibilita vincular tarjetas de crédito o débito a un teléfono y llevara adelante las transacciones con la única condición de acercar el dispositivo al lector que corresponda.

Según las proyectos que ya están en marcha, el sistema que aplicara en los cajeros automáticos será similar la lógica será similar, ya que sólo será necesario apoyar el celular en el nuevo lector de NFC que se incorpore en la máquina. Luego, tras reconocer la conexión con la tarjeta vinculada con el equipo en cuestión, solicitará la clave de seguridad y permitirá retirar efectivo de forma rápida, de la misma manera que con el plástico.

Cajeros automáticos

"Chau" a la tarjeta física: cuáles serán los beneficios de este nuevo sistema

Este cambio en el modo de operar en los cajeros automáticos tiene que ver con cuestiones de seguridad, en particular, debido al riesgo de la "clonación" de las tarjetas a través de instrumentos instalados en las máquinas de forma ilegal.

Otro factor es la conveniencia y comodidad de concentrar todas las operaciones bancarias en el celular. Con esto, los usuarios ya no tendrán que preocuparse por si pierden o se desgasta la tarjeta, y evitarán así trámites con las entidades bancarias para la reposición del plástico en cualquiera de esos dos casos.

La utilización del NFC como medio de operación en los cajeros automáticos dejará también la posibilidad de tener un control instantáneo de las cuentas ya que los movimientos quedan registrados inmediatamente en la aplicación del banco.

Cajeros automáticos sin tarjeta: tendencia mundial

Desde hace varios años, entidades financieras de Europa y Asia comenzaron a implementar instrumentos para reemplazar el uso de las tarjetas de débito. De acuerdo a los expertos en la banca digital, el objetivo final es llevar todo el sistema a ese modelo "sin tarjeta". No obstante, hasta que eso suceda, convivirán cajeros con ranuras para tarjetas y máquinas equipadas con lectores NFC.

En a actualidad, la mayoría de los teléfonos celulares ya cuentan con NFC integrado. Esta situación facilita la adaptación de millones de usuarios a este instrumento y a su forma de operar.

Pese a los avances, todavía no hay un plazo establecido para la eliminación total de las tarjetas físicas en cajeros. Sin embargo, las pruebas iniciales apuntan a una implementación progresiva. En este sentido, los nuevos cajeros tendrán incluido el lector, mientras que las máquinas tradicionales seguirán operativas en las condiciones actuales y tendrán una etapa de transición.