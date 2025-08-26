País La Mañana cajeros automáticos Cambio en los cajeros automáticos: el monto en efectivo que se puede extraer desde agosto 2025

Según lo señala en su portal oficial el Banco Central de la República Argentina (BCRA), los cajeros automáticos tienen topes de extracción diarios que dependen de la decisión de cada uno de los bancos. Asimismo, cada una de las instituciones bancarias otorga la posibilidad de ampliar o bien de reducir el monto de extracción asignado a cada cuenta personal a través de sus plataformas de home banking. Pero, ¿cuáles son los distintos máximos autorizados para la extracción de efectivo desde agosto de 2025?

Más allá de que en la actualidad el hábito de las billeteras virtuales conlleva un menor uso del efectivo, lo cierto es que los cajeros automáticos permiten disponer de billetes con terminales que operan las 24 horas del día. Por ello, es importante tomar nota de cada límite de extracción diario consignado por las distintas instituciones bancarias.

Cajero automático - botón cancelar.jpg Los cajeros automáticos permiten disponer de billetes con terminales que operan las 24 horas del día. Cajero automático: límite de extracción de agosto 2025 En agosto de 2025, el límite máximo de extracción diaria de dinero en efectivo a través de los cajeros automáticos establecido por los bancos -con mayor concentración de volúmenes de depósitos en la Argentina- es el siguiente: