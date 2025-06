El Banco Central informó cuánto tiempo se demora en salir del Veraz 2025

Cabe consignar que, según la Ley 25.326, a todas las personas les asiste el derecho de obtener la información que otros ciudadanos o empresas tienen de cada una. Y si bien muchos de estos reportes están a la venta, lo cierto es que no es obligatorio comprar un informe para saber si nuestros nombres figuran en el Veraz .

Es oportuno resaltar que la responsabilidad por la actualización de los datos en la Central de Deudores del BCRA recae sobre la entidad –un banco, por ejemplo- que informó originalmente la deuda. Si la modificación no se ve reflejada en el sistema, se deberá contactar a la entidad en cuestión para solicitar la rectificación.

Así, si una persona regulariza su deuda en junio de 2025, podrá observar el cambio en su historial del Veraz recién a fines de julio o principios de agosto de 2025. Este período se debe a los tiempos que manejan las entidades financieras para enviar la información actualizada al BCRA. No obstante, la empresa Veraz –en el sitio oficial veraz.com.ar se pueden obtener diferentes productos o paquetes para conocer si se figura en el Veraz- tarda más tiempo en reflejar la cancelación de las deudas.

Mientras aguarda la confirmación definitiva de la salida del Veraz, si una persona precisa acreditar que ya no registra deudas, podrá presentar los comprobantes o certificados de pago que haya recibido.

A través de la Central de Deudores del BCRA, se podrá obtener un informe consolidado por clave de identificación fiscal (CUIT, CUIL o CDI) respecto de financiaciones otorgadas por entidades financieras, fideicomisos financieros, entidades no financieras emisoras de tarjetas de crédito / compra, otros proveedores no financieros de créditos, sociedades de garantía recíproca, fondos de garantía de carácter público y proveedores de servicios de crédito entre particulares a través de plataformas. Además, cheques rechazados.

El BCRA remarca que la información disponible en esta consulta es suministrada por las entidades. Y subraya: "Su difusión no implica conformidad por parte de este Banco Central".

bcra.png Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se podrá salir del Veraz a finales del mes siguiente o comienzos del mes posterior a este contando desde la fecha de cancelación de la deuda.

Cabe recordar que si nuestro nombre figura en el Veraz y no pagamos la deuda, ello puede resultar un impedimento serio a la hora de realizar operaciones financieras como alquilar una propiedad, ser garante, solicitar un préstamo o bien gestionar una tarjeta de crédito, entre otras cuestiones.

Asimismo, cabe resaltar si registramos una deuda de más de cinco años de antigüedad, y siempre y cuando el acreedor no haya iniciado procesos judiciales, nuestro nombre podrá salir del Veraz dado que la deuda prescribe. Transcurrido ese tiempo, cualquier reclamo del acreedor ya no tendrá validez y el usuario no figurará en el registro de deudores del Veraz.