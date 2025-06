Cómo se encuentra la princesa Amalia, la hija de la reina Máxima, tras ser operada de urgencia

En el momento del accidente , la reina Máxima se encontraba cumpliendo con su agenda institucional , en la conferencia sobre bienestar estudiantil "Mind Us", celebrada en el Palacio Noordeinde de La Haya. Un vídeo difundido por medios locales muestra el momento en que la monarca recibe una llamada, se levanta con rostro serio y abandona la sala para informarse sobre el estado de su hija. Minutos después regresó para despedirse de los asistentes y se dirigió directamente al hospital donde su hija estaba siendo atendida.

reina Maxima y princesa Amalia

En un comunicado, el Servicio de Información del Gobierno neerlandés (RVD) detalló que la heredera al trono de Países Bajos fue operada la noche del martes "de una fractura en la parte superior del brazo" y aseguró que "la operación transcurrió sin problemas".

Se espera que permanezca unos días en reposo antes de retomar sus actividades, aunque por ahora no se sabe si suspenderá su agenda pública. Su próximo evento sería este jueves, cuando participaría junto a sus padres y hermanas del tradicional posado de verano en los jardines del Palacio Huis ten Bosch.

Qué dijo la reina Máxima sobre el estado de salud de su hija

Este miércoles la argentina volvió con su agenda y volvió al Congreso. Allí fue recibida por los medios, quienes no dudaron en preguntarle sobre el estado actual de su hija mayor. "Sí, se encuentra bien. Ahora no lo sé, por supuesto, porque no estoy con ella, pero está bien", respondió.

No es la primera vez que la princesa sufre este tipo de accidentes relacionados con la práctica de la equitación, ya que, en una ocasión, cuando tenía alrededor de 12 años, la joven apareció en una sesión de fotos oficiales con un esguince de tobillo, resultado de otro pequeño incidente.

La pasión de la princesa Amalia por la equitación

La hija mayor del rey Guillermo se mostró siempre fanatizada por la equitación desde que tenía apenas cuatro años. Su caballo, llamado Mojito, es un compañero habitual en sus ratos libres, y, de hecho, la joven cuida personalmente de él.

En un libro biográfico publicado por Claudia de Breij con motivo de su mayoría de edad, la heredera confesó: "Si realmente me quieres conocer, debes verme cuando estoy con mi caballo. Es en ese momento cuando realmente puedo ser yo".

El propio rey Guillermo reconoció en un podcast el año pasado: "Es maravilloso ver a una hija tan involucrada con los deportes ecuestres como lo estoy yo".