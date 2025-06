Quién es el único sobreviviente de la tragedia aérea en la India: el estremecedor relato

Un milagro: quién es el único sobreviviente de la tragedia

En medio esta situación trágica y dolorosa, se conoció que un hombre seguía con vida dentro de la aeronave. El sobreviviente fue identificado como Vishwash Kumar Ramesh, de 40 años y nacionalidad británica.

Para asombro de todos, el hombre aún conservaba su tarjeta de embarque y brindó un impactante relato a Hindustan Times: "Cuando me levanté había cadáveres a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí. Había restos del avión por todas partes. Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital", afirmó.

Sobreviviente en la tragedia de un vuelo en India.mp4

"30 segundos después del despegue se escuchó un ruido fuerte y después el avión se estrelló. Pasó todo muy rápido", dijo el sobreviviente. Según comentó, viajó hacia el país asiático para visitar a sus familiares y que había vivido en Londres durante 20 años junto a su esposa e hijo.

Además, indicó que en este viaje estaba acompañado de su hermano, que se encontraba en otra fila del avión: "Visitamos a Diu. Viajaba conmigo y ya no lo encuentro. Por favor, ayúdenme a encontrarlo".

Vishwash permanece internado en estado crítico pero estable bajo observación médica. Según fuentes médicas y la policía local, el hombre fue hallado entre los restos del fuselaje por los equipos de rescate, quienes lo llevaron en ambulancia tras escuchar sus quejidos entre los escombros.

Fue un milagro: el hombre salió con algunas heridas visibles en su rostro, cuerpo y caminando sin mayor dificultad.

El impactante hallazgo en medio del caos

De acuerdo al equipo de la policía de Ahmedabad, el sobreviviente se encontraba en el asiento 11A, de la clase económica. Los rescatistas señalaron que esa zona de la aeronave, aunque resultó dañada, no fue completamente destruida como ocurrió con las filas posteriores, que resultaron carbonizadas por el impacto y el incendio subsiguiente.

asiento 11a

El Boeing 787-8 Dreamliner que operaba Air India tenía un total de 259 asientos distribuidos en dos clases. La cabina Business tenía 18 asientos con servicio gastronómico y entretenimiento personalizado, mientras que la clase económica ofrecía 238 plazas con servicios básicos, pantallas individuales y cargadores para dispositivos.

Un análisis realizado por la revista TIME, basado en 35 años de datos de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, revela que estadísticamente, los asientos ubicados en el tercio trasero del avión son los más seguros.

En particular, los asientos del medio en esa sección trasera presentan la tasa de mortalidad más baja, con un 28%. En contraste, los asientos del pasillo situados en la parte central de la cabina son los que presentan mayor riesgo, con una tasa del 44%.