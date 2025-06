El impactante relato del único sobreviviente del avión que se estrelló en la India

Sobreviviente en la tragedia de un vuelo en India.mp4

Si bien nadie podía creer este milagro, finalmente se confirmó Ramesh estaba en la lista de pasajeros y era el único sobreviviente. Tras ser trasladado al hospital donde permanece internado, brindó un increíble relato sobre cómo fue el accidente y cómo logró salir vivo del trágico suceso.

"Ni siquiera puedo creer que sobreviví"

El pasajero del milagro es un hombre de negocios, nacido en la India y ciudadano británico residente de la ciudad de Leicester. En las últimas horas habló desde la camilla del hospital y dio impactantes declaraciones al canal estatal indio DD News. Está consciente y tranquilo, y aseguró que recuerda casi todo de la traumática secuencia. Comentó que se encendieron luces verdes y blancas, y después de eso, la aeronave aceleró pero parecía incapaz de ganar altura antes de estrellarse.

sobreviviente india.avif

Ramesh tenía su tarjeta de embarque con él en el hospital, afirmó que vio a varios pasajeros y miembros de la tripulación perder la vida y partes del avión esparcidas alrededor del lugar del accidente.

"Justo después de despegar sentí que el avión se atascaba durante 5 o 10 segundos, y una luz verde y blanca se encendió", relató.

En ese momento en que la aeronave estaba "suspendida en aire", como si flotara, los pasajeros creyeron que los pilotos estaban intentando recuperar altura, pero el avión volvió a acelerar. Al no poder ganar altura, el Boeing 787-8 Dreamliner se estrelló contra una residencia de estudiantes de medicina, causando la muerte de 241 pasajeros y tripulantes, además de 27 personas en tierra.

"Todo sucedió delante de mis ojos. Ni siquiera puedo creer que sobreviví, porque pensé que iba a morir. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que estaba vivo, intenté quitarme el cinturón de seguridad y lo logré. Vi que las azafatas y otras personas estaban muertas, había muchos cuerpos a mi alrededor", detalló.

Ramesh-Vishwashkumar.jpg

Según indicó, del otro lado estaba la pared del edificio universitario, y esa es probablemente la razón por la que otros no pudieron escapar. "Del otro lado en el que estaba no daba a la residencia; estaba más cerca del suelo y había un pequeño espacio. Cuando se rompió la puerta vi esa abertura y pensé que podía intentar escabullirme", agregó.

Fue en ese momento que su mano izquierda se quemó ligeramente debido al fuego. Pudo salir y caminó una cierta distancia en estado de shock hasta que fue asistido por los lugareños y llevado al hospital en una ambulancia : "Me están cuidando bien aquí", dijo. Y contó que su hermano también viajaba en el mismo vuelo, pero no logró sobrevivir.

Ramesh llamó a su padre en medio de la desesperación. "Hizo una videollamada con mi papá mientras se estrellaba y dijo 'Oh, el avión se estrelló. No sé dónde está mi hermano. No veo a ningún otro pasajero. No sé cómo estoy vivo, cómo salí del avión'", contó otro de sus hermanos.