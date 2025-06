"Los voy a hacer mierda a todos", la grave amenaza contra una concejala por la aprobación de Uber

Aprietes, insultos, expresiones racistas, amenazas y piedrazos. Taxistas se revelaron contra los concejales tras conocer la aprobación de Uber, Cabify, Didi y Taxi Go. No los dejaron salir y algunos arrojaron piedras. Un nuevo capítulo sumó amenazas contra una concejala y existe una denuncia penal contra Alejandro Cavallotti , dueño de Taxi Avenida.

"Los voy a hacer mierda a todos". Eso denunció la edil Cintia Meriño de Fuerza Libertaria que le dijo Cavallotti. Ella accedió a una reunión a pedido del taxista el jueves pasado. No quería que sea en el ámbito del Deliberante. Le pidió juntarse en otro lado y fueron al Coffe Store que está enfrente. Meriño intuyó bien lo que iba a suceder y tuvo la precaución de grabar la conversación. El audio se incorporó más tarde como elemento probatorio a la denuncia realizada ante el Ministerio Público Fiscal y una ampliación posterior, este martes.

concejo deliberante aprobo uber

En ese marco de cordialidad, Cavallotti le pidió hablar en otro ámbito. "Yo accedí; y en la reunión me amenazó. Dijo que no me meta, porque iba a ir contra todos; que piense en mis hijos cuando vote en la sesión", expresó Meriño.

Después también recordó que le dijo que "los próximos 10 años de su vida los iba a dedicar a hacernos mierda". Agregó que Cavallotti pasaba del llanto a la risa de forma constante. "No está bien. Una persona que te agarra la mano llorando y te da un beso, pero al mismo tiempo te dice que va a prender fuego todo, que sabe las direcciones de todos los concejales y no va a dejar pasar la situación porque se cagaron en su trabajo, no está bien", manifestó.

De todo lo que dijo en esa reunión hay un testigo presencial y el audio de la conversación que mantuvieron. Otra de las expresiones fuera de lugar consistió en decir de sus propios compañeros de rubro "estos negros de mierda van a romper todo", entre otras frases cargadas de violencia.

"Amén de que se puede charlar con él, normalmente no para de hablar. Mi idea era escucharlo, saber qué tenía para decir. En un momento, yo lo freno y me pide que la aprobación de la ordenanza se dilate en el tiempo, que se apruebe pero no ahora. Solicitó que mi voto sea negativo y se den las condiciones para que el servicio sea votado más adelante", comentó.

Aprietes, piedrazos y corralito

Esta fue la situación que precedió a una jornada caliente y llena de tensión. Este jueves, los concejales dieron el aval para legalizar en la ciudad otras aplicaciones que prestan servicio de movilidad en distintas partes del mundo. Aunque la sesión se corrió de fecha para evitar los disturbios, un grupo de taxistas se enteró del cambio y se movilizó hasta el Deliberante, protagonizando momentos de mucha tensión y nerviosismo.

"Tras la sesión, yo pude salir enseguida con otro grupo de personas, por el portón de atrás que da a la Universidad Nacional del Comahue. Los taxistas, al darse cuenta, comenzaron a tirarnos piedras. Corrimos y pudimos salir. Otros compañeros estuvieron una hora o más también adentro. No los dejaban retirarse", relató la concejala.

Taxistas no permitieron salir del Deliberante a concejales que aprobaron UBER en Neuquén

Confesó que tiene miedo, pero luego de analizar y charlar el asunto con su familia, consideró que "el camino de la Justicia es el correcto". Si bien ella es abogada, ante el fuero penal la representa otro letrado (Amelio Ortíz).

Aunque el estallido de los taxistas era previsible, lamentó que no pudieran plantear sus diferencias de otra manera que no sea con violencia.

La ordenanza que abre el juego a otros servicios

Con el voto mayoritario del oficialismo y bloques aliados, el Concejo Deliberante de Neuquén aprobó este jueves la ordenanza que establece el marco regulatorio para el funcionamiento de servicios de transporte privado de pasajeros mediante plataformas tecnológicas. De esta manera, la ciudad se suma a las jurisdicciones que legalizan el uso de aplicaciones como Uber, Didi o similares, estableciendo un sistema integral con obligaciones claras para empresas, conductores y usuarios.

La normativa autoriza la operación de Empresas de Redes de Transporte (ERT) que ofrezcan servicios a través de apps móviles, conectando a pasajeros con conductores habilitados. A su vez, permite que taxis y remises se integren al nuevo esquema tecnológico, manteniendo sus licencias vigentes y sumando la posibilidad de operar mediante plataformas digitales, en igualdad de condiciones.

Uber (1).jpg

Los requisitos para conductores y vehículos

Según se detalló en el proyecto, los vehículos afectados a esta actividad deberán cumplir con una serie de requisitos técnicos: tener una antigüedad no mayor a siete años, estar en óptimas condiciones mecánicas y contar con seguros específicos, tanto para terceros como para los pasajeros. Además, se establece la obligación de exhibir obleas identificatorias y contar con sistemas de calefacción y aire acondicionado.

Uber.jpg

Los conductores, por su parte, deberán estar debidamente registrados y cumplir con condiciones similares a las exigidas al transporte público: licencia profesional, certificados de antecedentes y capacitación obligatoria en seguridad vial y atención al usuario. Cada titular podrá registrar hasta cuatro choferes por vehículo, y todos ellos deberán operar exclusivamente a través de la plataforma habilitada, sin posibilidad de levantar pasajeros en la vía pública sin pedido digital.

reclamo taxistas contra

Podrá haber uno o varios titulares por unidad, y hasta cuatro personas habilitadas para conducir ese transporte. En comparación con el esquema de los taxistas, que pueden tener hasta cinco choferes, se optó por un sistema similar, aunque con un límite ligeramente menor. Además, se contempló la posibilidad de incorporar a esos conductores como monotributistas, colaboradores o empleados en relación de dependencia. En este último caso, deberán realizarse los aportes correspondientes y garantizar la cobertura de una ART.

La ordenanza también regula el rol de las empresas tecnológicas, que estarán obligadas a inscribirse en un registro municipal, pagar una tasa anual de 15 millones de pesos y presentar garantías de cumplimiento. Además, deberán implementar sistemas de evaluación para que los usuarios califiquen a los conductores, mantener un registro digital de los viajes realizados y colaborar con las autoridades ante requerimientos judiciales o administrativos.

De acuerdo a la ordenanza, "solo podrán prestar servicio cuando la solicitud del viaje haya sido procesada y aceptada por la plataforma", y se agrega que "está prohibido levantar pasajeros directamente en la vía pública sin previa solicitud digital".

reclamo taxistas contra

Se establecieron dos obleas obligatorias, una en el exterior de cada vehículo en la que diga que se encuentra afectado a plataformas tecnológicas de intermediación de transporte y una oblea interior que tiene que identificar al conductor, el número de habilitaciones, las características del vehículo asignado.

En cuanto a las tarifas, se establece que cada plataforma podrá fijar sus propios valores, aunque deberá informar sus estructuras tarifarias y someterse a revisiones técnicas. Asimismo, se habilita a los permisionarios de taxis y remises a integrar este sistema por una tasa menor, de 100 mil pesos anuales.

reclamo taxistas contra

Uno de los puntos más destacados por los concejales fue la incorporación de sanciones al Código Contravencional. Prestar servicio sin habilitación será considerado una infracción grave, con multas económicas que podrían superar los 10 mil módulos (cada uno corresponde a un litro de nafta), y posibles inhabilitaciones temporales o definitivas.

Con esta decisión, Neuquén busca garantizar condiciones de seguridad, competencia leal y acceso equitativo a un servicio que ya es parte de la vida cotidiana en muchas ciudades del país. La implementación de la ordenanza dependerá ahora de la reglamentación que el Ejecutivo deberá emitir en los próximos días.