Ventas por el Día del Padre: opciones para combatir el frío lo más elegido

Y eso mismo esperan los comerciantes, combatir el frio, porque tanto la jornada del jueves como la del viernes no ayudaron a que las familias salgan de compras. Días bajo cero y nublados, en su mayoría, no fueron los más convocantes para ir a buscar el regalo de papá.

SFP Compras Dia del Padre (27).JPG Sebastián Fariña Petersen

"Esperábamos un poquito más de movimiento pero totalmente positivos, esperando a ver cómo vamos este sábado", compartió Lorena, vendedora en una tienda de indumentaria familiar.

La joven contó que vendieron en vísperas del Día del Padre pantalones, jogger cargos, sweaters, alguna que otra campera de abrigo, a las que les bajaron los precios y muchas camisetas térmicas.

Precios

Camperas de abrigo para hombre, en este local de la calle Sarmiento, se consiguen desde los 40 mil a los 70 mil pesos. Hay inflables, de cuero, tipo gamulán y de paño.

Los sweater arrancan en los 30 mil pesos, y las famosas camisetas térmicas rondan entre los 13 mil a 15 mil pesos. La vendedora contó además que también piden mucho los calzoncillos térmicos y buzos y pantalones de peluche por dentro.

SFP Compras Dia del Padre (16).JPG Sebastián Fariña Petersen

"Como el nuestro es un negocio familiar quizás viene la esposa y aprovecha y se lleva algo para ella o para sus hijos", describió la joven, quien insistió es que esperan que los remolemos clientes lleguen este sábado a comprar el regalo del Día del Padre.

Si lo que se busca es salir de la indumentaria, en un local de multirrubro del bajo prepararon varios regalos que la los exhiben empaquetados. por ejemplo un obsequio con un fernet, una gaseosa y una tabla para asado a 50 mil pesos, otras tazas con cositas dulces o saladas desde 20 mil a 30 mil pesos.

"Ofrecemos canastitas armadas con algún juego de mate, algún juego de cuchillo, alguna billetera. También con bebidas y comida. Arrancan desde los 20 mil y pasan por los 30, 40 y 50. También tenemos juegos de mate especiales ente 80 mil y 100 mil pesos. Hay para todos los bolsillos", contó la vendedora.

SFP Compras Dia del Padre (20).JPG Sebastián Fariña Petersen

La vendedora dijo que durante toda la semana salieron regalos para papá, aunque también compartió su expectativa de incremento en las ventas durante la jornada del sábado. En comparación con el año pasado, esta vendedora del bajo capitalino opinó que "se vendió igual".

Las pantuflas son otra opción muy buscada este año para -y muchos- para agasajar a papá. Este artículo que ofrecen las zapaterías y también algunas regalarías rondan en los 22 mil a 25 mil pesos.

"Sí, estamos vendiendo para el Día del Padre. Aunque por el momento está muy tranquilo, vamos a esperar mañana a ver si se mueve un poquito más, pero toda la semana hemos vendido bien, hemos estado bien. Lo más elegido acá son las pantuflas, como siempre, también se vendieron algunos borcegos, algunas zapatillas", contó una vendedora de una zapatería.

SFP Compras Dia del Padre (22).JPG Sebastián Fariña Petersen

Para regalar unos borcegos hay que desembolsar entre 50 mil a 100 mil pesos, depende el modelo y la marca. En cuanto a regalar zapatillas en ese comercio arrancan en los 30 mil y pueden llegar a los 70 mil.

¿Y el tema de la financiación? ¿Se está pidiendo cuotas, cómo están haciendo? No, compran eh o sea, el aprovechan el máximo de cuotas, no se pueden llevar aparte del Día del Padre para ellas también, para los niños. Así que bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. No, por favor, adiós.

SFP Compras Dia del Padre (7).JPG Sebastián Fariña Petersen

Lisandro, un vendedor de gorritos y guantes que tiene un stand en la calle Sarmiento consideró que las ventas están "muy flojas". "No hay circulante de plata, muy poco. Ha bajado muchísimo la venta", contó el hombre, quien además consideró que vendió "mucho menos" este año que el año pasado en vísperas del Día del Padre.

En ese stand los guantes mágicos arrancan en los 3 mil pesos, y también vende gorritos de lana. "El año pasado también estuvo bastante triste, pero bueno, de todas maneras ahora se está notando más la escasez de venta", aseguró.

En otro local de indumentaria masculina, su vendedor contó que lo que más vendieron fueron buzos y remeras térmicas. Los buzos en ese local arrancan en los 24 mil pesos. Las camperas salen 45 mil pesos.

"Se estuvo vendiendo toda la semana pero esperamos que aumenten las ventas el sábado"; concluyó.