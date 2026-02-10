Denuncian la venta de bolsas de nicotina en kioskos y alertan por los riesgos para la salud

Aunque no contienen tabaco, las bolsas conocidas como snus blanco crecen entre jóvenes y preocupan a los agentes sanitarios.

Una nueva tendencia genera preocupación en Argentina: la venta de pequeñas bolsas de nicotina en kioscos . El producto, conocido como snus blanco , no contiene tabaco pero sí altas dosis de nicotina y se populariza entre adolescentes y jóvenes. Ante su expansión, distintas asociaciones presentaron una denuncia ante el Ministerio de Salud de la Nación por su comercialización en presunta infracción a la Ley 26.687 y otras normas de protección sanitaria.

La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), la Unión Antitabáquica Argentina (UATA), la Fundación Interamericana del Corazón (FIC Argentina), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), la Asociación Argentina de Tabacología (AsaT), la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), la Sociedad de Neumonología y Tisiología de la Provincia de Buenos Aires (STNBA), la Asociación de Medicina Generalista y Trabajadores de APS de la provincia de Buenos Aires, la Asociación Médica Argentina, GRANTAHI (programa de control de tabaco, Hospital Italiano de Buenos Aires), y el Comité Antitabaco de la Asociación Médica Argentina realizaron la presentación y exigen medidas urgente.

Hasta la fecha, n o se ha comunicado públicamente ninguna decisión de las autoridades sanitarias relacionada con el retiro de estos productos, la aplicación de sanciones o la adopción de medidas preventivas específicas a nivel nacional.

En las últimas semanas la situación se ha agravado: una segunda marca de bolsas ha aparecido en el mercado, con estrategias comerciales similares. Ambas marcas se comercializan en kioscos y comercios del Área Metropolitana de Buenos Aires y de la costa atlántica exhibidas junto a golosinas y otros productos de consumo infantil. Asimismo se acompaña de una estrategia en redes sociales e influencers que incrementan su visibilidad entre adolescentes y jóvenes.

¿Por qué las bolsas de nicotina preocupan a la comunidad sanitaria?

La nicotina es una sustancia altamente adictiva. La exposición en la adolescencia puede afectar el desarrollo cerebral hasta aproximadamente los 25 años, alterando funciones como la atención, la memoria y el control de impulsos, y aumentando la vulnerabilidad a otras adicciones.

bolsas de nicotina (1)

Las bolsas de nicotina se colocan entre la encía y el labio y aportan dosis relevantes de nicotina por unidad (entre 1,5 y 6 mg en las presentaciones observadas en el país, y más altas en otros países), con envases que pueden contener 15 o más bolsas.

Informes de centros toxicológicos y estudios recientes en pediatría han documentado en otros países un aumento importante de intoxicaciones en niños pequeños por ingestión accidental de estas bolsas, cuyo tamaño, sabor y envase pueden confundirse con golosinas.

Diversos estudios internacionales señalan que las bolsas de nicotina se incorporan con frecuencia a un patrón de uso dual o múltiple (cigarrillos electrónicos, cigarrillos combustibles y pouches), más que como sustitutos completos del consumo de tabaco, lo que incrementa la exposición global a nicotina.

En Argentina, además, la prohibición de venta de productos de tabaco a menores de 18 años ha demostrado ser insuficiente para proteger a NNyA (niños, niñas y adolescentes): encuestas escolares muestran que una proporción significativa de adolescentes accede a cigarrillos y cigarrillos electrónicos directamente en kioscos, pese a la norma vigente.

Las bolsas de nicotina se comercializan sin las advertencias sanitarias graficas previstas por la Ley 26.687, en envases no seguros para niños, con sabores mentolados y frutales, envases llamativos y mensajes que tienden a minimizar el riesgo (“sin tabaco”, “más limpios” o “menos tóxicos que un cigarrillo”), en puntos de venta de alta circulación juvenil.

En este contexto, confiar sólo en la prohibición de venta a menores sería reiterar una estrategia que ya ha mostrado ser ineficaz para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a los productos de tabaco y nicotina.

El objetivo de esta denuncia no es obstaculizar el debate técnico, sino asegurar que, mientras se discuten marcos regulatorios más estables, se adopten medidas inmediatas de protección para niñas, niños y adolescentes, en línea con los compromisos asumidos por la Argentina en materia de salud pública y derechos humanos.