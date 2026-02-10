Lo que comenzó como una fiesta derivó en una violenta pelea con uso de armas de fuego y blancas.

Un grave episodio de violencia tuvo lugar este sábado en una fiesta en una casa de la ciudad de Resistencia , en la provincia de Chaco , cuando un joven de 18 años sacó un arma de fuego, en medio de una pelea, y disparó contra dos de las chicas involucradas.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, se desató una discusión entre algunos de los presentes en la celebración. En declaraciones con Radio Sudamericana Chaco, el subcomisario Alejandro Domínguez, jefe de Prensa de la Policía del Chaco , explicó que el personal de la División Hospitalaria tomó conocimiento de la situación al detectar un conflicto entre dos familias que acompañaban a personas lesionadas. " Algunos presentaban heridas de arma de fuego y otros lesiones compatibles con arma blanca ", indicó.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que, horas después, el agresor fue detenido . Inicialmente, los involucrados en el conflicto se atacaron con golpes de puño, patadas y empujones , pero la violencia escaló cuando uno de los presentes comenzó a disparar.

En el video que comenzó a circular en redes sociales de la agresión, se puede ver el momento exacto en que el tirador, vestido con una remera negra, una bermuda y zapatillas oscuras, disparó al menos tres veces contra una de las víctimas, que estaba tirada en el piso, tratando de reincorporarse para escapar del lugar.

Descontrol: en medio de la fiesta le disparó a dos chicas que protagonizaban una pelea con cuchillos

Qué se sabe sobre los involucrados en la pelea

Las personas lesionadas llegaron al nosocomio local alrededor de las 12.30 de este sábado y, según el parte policial, ambas habrían resultado heridas durante la fiesta realizada en el barrio Villa Prosperidad. Una vez en el centro de salud, las dos fueron examinadas por los profesionales.

Según la información médica difundida, estaban conscientes y quedaron fuera de peligro. A partir de las denuncias y las tareas investigativas realizadas durante las primeras horas del sábado, la Policía logró demorar al joven señalado como autor de los disparos.

Además, y por disposición de la Fiscalía interviniente, a cargo de Ingrid Wenner, se avanzó en la búsqueda y posterior aprehensión de una mujer de 26 años, presuntamente involucrada en la agresión con arma blanca.

Una de las hipótesis de lo que desató la pelea, se baraja una supuesta pelea con cuchillos entre las dos chicas que resultaron heridas, hecho que provocó la violenta reacción del joven de 18 años que disparó contra ellas en medio del altercado.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras que este martes, según confiaron fuentes del caso a Infobae, se esperaba que los imputados declaren ante la fiscal Wenner, quien intenta determinar en qué circunstancias ocurrió el hecho.

Tiroteo en fiesta clandestina de Zárate: tres heridos y una joven en estado delicado

Un violento episodio se registró durante la madrugada del sábado en el barrio La Florida, en la ciudad bonaerense de Zárate, cuando una fiesta clandestina terminó en un tiroteo que dejó al menos tres personas heridas.

El hecho ocurrió en una casaquinta privada y se originó tras una pelea entre dos grupos de jóvenes, uno de los cuales efectuó varios disparos, generando pánico entre los asistentes.

Según la reconstrucción inicial, el evento se desarrollaba con normalidad hasta poco después de las cinco de la mañana. La celebración, a la que se accedía únicamente con invitaciones previas, reunió a decenas de adolescentes y jóvenes. En ese contexto, una discusión entre dos bandos fue subiendo de tono hasta que uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y disparó a quemarropa, lo que desató una balacera y una estampida dentro del predio.