Insólito: los paró la Policía y recibieron una multa por tener bichos en su patente

Las autoridades explicaron por qué consideraron que las patentes eran ilegibles. Usuarios estallaron en redes por las multas que aplica la Caminera cordobesa.

Meses atrás Córdoba se convirtió en una de las pocas provincias que pueden multar a los conductores que tomen mate mientras circulan por la ruta. Con multas elevadas, en aquella ocasión recibieron varias críticas por las multas que realizan.

En las últimas horas, la policía caminera de la provincia cordobesa multó a dos conductores en una de las rutas de la región por un detalle en la patente de sus vehículos . Una de las acompañantes registró todo en un video, que rápidamente escaló en las redes sociales y se hizo viral.

" Lo pararon porque la patente tiene bichos . Dicen que la patente no está legible. Quieren hacer multa porque según ellos no se ve", afirmaron en el video que subieron a TikTok los involucrados a modo de reclamo y que rápidamente se replicó en todas las redes sociales.

"Hay que poner un cubre bichos a la patente parece", lanzó la mujer en la producción que acumuló más de dos millones de reproducciones en 24 horas.

La Caminera los multó por la patente y se hicieron virales

Cuál fue la justificación de la Policía de Córdoba para realizar esta insólita multa

A raíz de la viralización de este video, la Policía explicar algunos detalles a El Doce TV para justificar esta medida. "Se les labra el acta a los dos vehículos por patente ilegible. Se considera ilegible si la llevan en un lugar que no corresponde o con algún aditamento", indicaron.

Según detallaron, el vehículo blanco que aparece en el clip tenía la patente con un recubrimiento que impedía ver correctamente las medidas de seguridad. "Ese aditamento no corresponde porque altera la visibilidad", remarcaron.

En cuanto al otro auto, un Fiat Cronos, señalaron que la placa estaba sucia. "El criterio del personal policial fue que no estaba legible", aclararon.

cordoba patente bichos (1)

En último lugar, las fuerzas policiales indicaron que existe la Ley Provincial de Tránsito 8560, que está en concordancia con la Ley Nacional 24.449, establecen que todos los autos deben portar patente y cumplir con requisitos: "Debe encontrarse en el lugar reglamentario, en buen estado de conservación, sin dobleces, sin elementos que la tapen y perfectamente legible para su identificación".

Usuarios estallaron en redes tras la viralización de la multa

Al conocerse este videos, cientos de internautas comenzaron a realizar críticas de episodios similares que vivieron en la provincia de Córdoba.

Ls redes sociales estallaron con comentarios que reflejan el hartazgo generalizado: controles excesivos, sanciones por detalles mínimos y una sensación de que "en Córdoba te multan por todo".

"No hay que ir a Córdoba", repitieron una y otra vez distintos usuarios, indignados por las multas aplicadas por la Policía Caminera. “Córdoba, capital de la recaudación”, escribió otro, con tono sarcástico.

policia cordoba (2)

"Cada kilómetro, bajando del auto a limpiar la patente... ¡Paraaaaa!", ironizó un usuario. "La patente del Cronos está más manoseada que mi ex. Indefendible", tiró otro con humor, pero dejando en clarosu enojo.

Mendoza y Córdoba: las provincias que prohibieron el mate en la ruta

Actualmente, Mendoza y Córdoba son las provincias que tienen la normativa más clara y severa respecto a la prohibición del consumo de mate mientras se conduce.

Córdoba: La provincia mediterránea también penaliza la práctica, pero la encuadra dentro de la categoría más amplia de "conducción insegura" o "imprudente". Esta categoría incluye otras distracciones como fumar un cigarrillo o manipular elementos que requieran retirar al menos una mano del volante. El precio de la multa oscila los $34.000.