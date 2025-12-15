Multas por tomar mate y manejar: ¿En qué rutas está prohibido y cuánto se debe pagar?

El mate al volante quedó bajo la lupa de la seguridad vial: varias provincias lo prohíben y aplican multas que, en algunos casos, superan los $400.000.

La costrumbre de tomar mate mientras se viaje es considerada peligrosa y su acción será penada por elevadas multas.

En la Argentina , el mate trasciende la idea de una simple bebida: es un ritual cotidiano, un gesto de compañía y una costumbre que acompaña incluso los viajes en auto . Sin embargo, para las autoridades de tránsito de algunas provincias constituye una falta grave por el riesgo que implica para la seguridad vial. Esta contradicción entre la tradición popular y la ley alimenta una pregunta cada vez más frecuente entre los automovilistas: ¿se puede tomar mate mientras se maneja?

Esta ambigüedad dio lugar a que dos jurisdicciones clave, Mendoza y Córdoba, se convirtieran en abanderadas de la penalización de esta costumbre . Sus normativas no solo sancionan la distracción generada por el acto de manipular el equipo de mate (termo, yerbera y mate en sí), sino que establecen montos de multas con una diferencia económica impactante para el bolsillo del conductor, llegando a superar los $400.000 en el caso más severo. Es crucial saber dónde y por qué se aplican estas multas para evitar sanciones innecesarias.

Para comprender la base de las multas provinciales, primero hay que remitirse a la Ley de Tránsito N° 24.449 . Aunque la norma madre no incluye al mate en un listado de prohibiciones explícitas —como sí lo hace, por ejemplo, con el uso de auriculares o el teléfono celular—, establece una obligación de cumplimiento ineludible para todo conductor.

Mate. Auto

El artículo 39, inciso b) de dicha ley indica que el conductor debe "mantener el control efectivo del vehículo". Esta es la justificación principal que utilizan las jurisdicciones para multar al cebador al volante. Al manipular el termo, la bombilla o al mover la pava, el conductor debe necesariamente soltar el volante con una mano, interrumpiendo el pleno dominio del rodado. Además, el riesgo de que la bebida caliente se derrame sobre el conductor o un acompañante es considerado un factor de peligro que puede provocar un accidente.

Debido a que el mate requiere de una manipulación activa y constante, a diferencia de beber agua de una botella o tomar una gaseosa (acciones que generalmente no están penalizadas en la misma medida), las provincias con legislaciones más estrictas lo encuadraron como una falta grave contra la seguridad vial.

Mendoza y Córdoba: las provincias que prohibieron el mate en la ruta

Actualmente, Mendoza y Córdoba son las provincias que tienen la normativa más clara y severa respecto a la prohibición del consumo de mate mientras se conduce.

Mendoza : Es la jurisdicción con la postura más inflexible. Su Decreto 326/18 exige de manera taxativa que el conductor mantenga el control total del vehículo. El mate se clasifica directamente como una falta grave .

: Es la jurisdicción con la postura más inflexible. Su Decreto 326/18 exige de manera taxativa que el conductor mantenga el control total del vehículo. El mate se clasifica directamente como una . Córdoba: La provincia mediterránea también penaliza la práctica, pero la encuadra dentro de la categoría más amplia de "conducción insegura" o "imprudente". Esta categoría incluye otras distracciones como fumar un cigarrillo o manipular elementos que requieran retirar al menos una mano del volante.

ahorristas dinero billetera generica

La diferencia en cómo se tipifica la infracción influye directamente en el costo final para el infractor, demostrando un criterio punitivo muy dispar a pesar de que el objetivo de ambas provincias es el mismo: reducir la siniestralidad por distracciones.

El precio de las multas

El contraste en los valores de las sanciones entre Mendoza y Córdoba es el punto de mayor interés y, a su vez, de mayor alerta para los conductores: