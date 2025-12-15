Horror en la familia de Rob Reiner: arrestan a su hijo por el crimen del actor y su esposa

Avanza la investigación por la muerte del director y su pareja: el principal sospechoso es su hijo del medio, ya detenido tras el hallazgo de los cuerpos.

Horas después del crimen de Rob Reiner y su mujer Michele, los investigadores detuvieron al hijo del director, principal acudado.

La conmoción sacudió al mundo del cine este lunes cuando se conoció la muerte del actor y director Rob Reiner y de su esposa, Michele Singer Reiner . Ambos fueron hallados sin vida en su vivienda de Los Ángeles y, en un primer momento, el hermetismo rodeó las circunstancias del hecho. Pero con el correr de las horas se dieron a conocer escalofriantes detalles al respecto.

Según informaron medios estadounidenses esta mañana, el cineasta y su esposa fueron brutalmente asesinados, y en las primeras pericias les encontraron heridas de arma blanca. Es decir, que ambos murieron apuñalados.

Si bien esto ya es bastante escalofriante en sí mismo, el detalle más oscuro apareció horas después, cuando trascendió que el único sospechoso por el crimen es Nick Reiner, el hijo del medio del matrimonio asesinado.

El hombre de 32 años fue interrogado durante varias horas por la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles. Luego, de escuchar sus primeras declaraciones, las autoridades tomaron la decisión de arrestarlo.

Según los registros del Departamento del Sheriff de Los Ángeles, se encuentra detenido bajo fianza de 4 millones de dólares.

Familia Rob Reiner

Nick es el hijo del medio de los tres hijos que tuvieron en común Rob y Michele. Se confirmó que Romy, la menor, fue quien encontró los cuerpos muertos en la casa y pidió ayuda al departamento de bomberos, que no logró hacer más que constatar el fallecimiento una vez que llegaron al domicilio.

Si bien por ahora ninguno los hijos biológicos del matrimonio dio declaraciones a la prensa, Tracy Reiner, la hija adoptiva de Rob y su primera esposa, Penny Marshall, se comunicó con NBC News y aseguró que sigue sin poder procesar lo que pasó. "Vengo de la mejor familia del mundo. No sé ni que decir. Estoy shockeada", expresó.

Una vida de lujo en Los Ángeles y marcada por las adicciones

Nick Reiner, ahora encarcelado por el asesinato de sus padres, habló en varias oportunidades con la prensa acerca de su incansable lucha contra las adicciones, por los que muchos piensan que sus problemas con las drogas podrían haber sido el gran detonante del crimen.

Según contó en una entrevista con People en 2016, fue enviado a rehabilitación por primera vez a los 15 años, y desde allí tuvo más de 17 episodios de recaída. Durante mucho tiempo vivió en las calles, escapando de sus padres, quienes lo internaban para intentar que se recupere.

Rob Reiner 2 En las inmediaciones de la casa de Rob Reiner se dispuso un amplio operativo policial.

Sin embargo, desde hace ya tiempo que, según lo que se sabía públicamente, había regresado a su hogar. "Llevo mucho tiempo en casa y, en cierto modo, me adapté a Los Ángeles y a estar con mi amilia. Pero pasé muchos años oscuros en la calle", contó hace unos años.

Quién era Rob Reiner, reconocido actor y director

Rob Reiner, nacido el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, se convirtió en una figura reconocida de la televisión estadounidense en la década de 1970 por su papel de Michael “Meathead” Stivic en la serie “All in the Family”.

Más cercano en el tiempo, quedó grabada en la memoria de los cinéfilos su actuación en “El Lobo de Wall Street”, donde interpretó al padre del personaje de Leonardo Di Caprio.

Rob Reiner El actor interpretó al padre del personaje de Leonardo Di Caprio en “El Lobo de Wall Street”.

Su extensa carrera como director, en tanto, comenzó en 1984 gracias a “This Is Spinal Tap”, en 1984. Cinco años después le llegó el turno de un gran reconocimiento gracias a “Cuando Harry conoció a Sally”, el clásico protagonizado por Billy Crystal y Meg Ryan, y “Misery”, en 1990.

En 1989, además, se casó con Michele Singer, con quien tuvo tres hijos: Jake, Nick y Romy.

Nick Reiner desarrolló una carrera como guionista y colaboró en la película Being Charlie (2015), dirigida por su padre y basada en experiencias vinculadas a la adicción.

En entrevistas previas, Nick reconoció haber enfrentado problemas con drogas y alcohol desde los 15 años, lo que lo llevó a pasar por múltiples centros de rehabilitación y a atravesar períodos de vida en situación de calle mientras intentaba recuperarse.