Las repercusiones por la muerte del icónico actor argentino Héctor Alterio

El fallecimiento del intérprete a los 96 años movilizó al mundo de la política y el espectáculo: la trayectoria del artista traspasó fronteras y perdió la vida en España.

El fallecimiento de Héctor Alterio a los 96 años , ocurrido en Madrid, ciudad en la que residía desde 1975, provocó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. La noticia se confirmó este sábado por la mañana y rápidamente generó una ola de homenajes, mensajes de afecto y despedidas cargadas de emoción .

Con su muerte se cierra una trayectoria fundamental para la cultura argentina, marcada por interpretaciones memorables en cine, teatro y televisión. El artista fue protagonista de una época dorada del arte nacional, pero también un símbolo del exilio forzado que atravesó a toda una generación durante la década del setenta.

El actor se había radicado en España luego de recibir amenazas de muerte por parte de la organización paramilitar Triple A. Según recordó Luis Brandoni , Alterio tomó la decisión definitiva mientras participaba del Festival de San Sebastián. “Se encontraba presentando la película La tregua cuando decidió permanecer en el país europeo” , relató.

Pëdro Sánchez La despedida de Pedro Sánchez a través de X.

Beto, amigo cercano y compañero de elenco en títulos emblemáticos, destacó la intensidad de su recorrido artístico y humano. “Héctor vivió una vida muy intensa, muy dichosa, en sus primeros años en el teatro independiente y más tarde en el teatro comercial”, expresó en declaraciones a TN.

Su colega también remarcó la magnitud de su legado. “Hizo cosas muy importantes, fue un grandísimo actor, y a los 96 años se despidió de nosotros”, afirmó, al repasar una filmografía que incluye clásicos como La historia oficial, La Patagonia rebelde, Caballos salvajes y El hijo de la novia.

El adiós de Pedro Sánchez, del Gobierno Nacional y de sus colegas

Desde la nación ibérica, que se convirtió en su segundo hogar, también llegaron palabras de reconocimiento. El presidente Pedro Sánchez se pronunció a través de la red social X y lamentó profundamente su partida, compartiendo un mensaje difundido por la Academia de Cine de España.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Héctor Alterio, actor inmenso y querido, que dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión”, escribió el mandatario y líder del Partido Socialista. Posteriormente, agregó: “Su talento y su humanidad seguirán vivos en cada uno de sus trabajos”.

Desde el ámbito oficial argentino, el secretario de Cultura de la Nación Leonardo Cifelli también expresó sus condolencias. “Con profundo pesar despedimos a Héctor Alterio, uno de los grandes actores de la historia cultural argentina”, publicó en la plataforma de Elon Musk.

El funcionario del gobierno de Javier Milei recordó además un galardón reciente. “Este año tuvimos el honor de reconocerlo con el Premio a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes”, señaló, y lo definió como “un ejemplo de compromiso, generosidad y respeto por un oficio al que se entregó con excelencia”.

Pauls-Alterio Gastón Pauls también lo recordó con cariño en las redes.

Una de las despedidas más emotivas fue la del actor Gastón Pauls, quien compartió varias historias en Instagram junto a imágenes de ambos estrechando sus manos. En una de ellas escribió: “Una de las fotos más lindas de toda mi vida. Buen viaje maestro”.

Pauls sumó luego otra dedicatoria cargada de afecto. “Gracias por tanto amor, por tantas charlas, por tantos consejos, Héctor querido. Siempre en mi corazón”, expresó, acompañando sus palabras con recuerdos compartidos en escenarios y rodajes.