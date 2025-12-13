Dolor en el cine argentino: murió Héctor Alterio a los 96 años

El comunicado de su familia señaló que el artista transitó “una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy”.

El reconocido actor Héctor Alterio falleció este sábado en España a los 96 años, según el comunicado que compartió su familia en donde confirmaron la lamentable pérdida del intérprete que, en su haber alcanzó más de 150 películas.

"Con profundo pesar despedimos a Héctor Alterio, gran referente de nuestra escena y orgullo de generaciones de actores y actrices. Su legado en el teatro, el cine y la televisión deja una huella de compromiso y excelencia artística. Acompañamos con afecto a su familia y amistades", expresó la Asociación Argentina de Actores.

Por su parte, Leonardo Cifelli, el secretario de Cultura de la Nación, publicó en X la despedida: “Con profundo pesar despedimos a Héctor Alterio, uno de los grandes actores de la historia cultural argentina. Este año tuvimos el honor de reconocerlo con el Premio a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes, como testimonio de una vida dedicada al arte y a la escena. Alterio fue un ejemplo de compromiso, generosidad y respeto por un oficio al que se entregó con excelencia, sensibilidad y coherencia a lo largo de décadas. Su legado permanecerá vivo en su obra y en la memoria cultural de nuestro país. Acompañamos con afecto a su familia, seres queridos y a toda la comunidad artística en este momento de dolor”.

Alterio nació en Buenos Aires en 1929. Debutó como actor en 1948 con la obra “Prohibido suicidarse en primavera”, de Alejandro Casona. Tras completar sus estudios de Arte Dramático, fundó la compañía Nuevo Teatro, desde donde impulsó la renovación de la escena teatral argentina durante los años sesenta. Su salto al cine marcó un punto de inflexión en su trayectoria, participando en producciones emblemáticas de la nueva generación de cineastas argentinos, como las dirigidas por Leopoldo Torre Nilsson.

Tal como rememoró Infobae, en 1975, Alterio se trasladó a España tras recibir amenazas de muerte de la organización paramilitar Triple A. Este hecho marcó el inicio de una etapa decisiva en su vida profesional, en la que se integró plenamente en el cine español. Colaboró con directores como Jaime Chávarri en “A un dios desconocido”, película que le valió la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián; Pilar Miró en “El crimen de Cuenca”; y Jaime de Armiñán en “El nido”, cinta nominada al Oscar en 1980. A pesar de residir en España, Alterio mantuvo una presencia constante en el cine argentino, participando en cuatro de las primeras películas del país nominadas a los premios de la Academia de Hollywood: “La tregua” (1974), “Camila” (1984), “La historia oficial” (1985), que obtuvo el Oscar, y “El hijo de la novia” (2001).

Aun viviendo en Europa, nunca se alejó del cine argentino. Protagonizó cuatro de las primeras películas nacionales nominadas al Oscar: La tregua, Camila, La historia oficial —ganadora de la estatuilla— y El hijo de la novia. En 2004 recibió el Goya de Honor de manos de sus hijos, Ernesto y Malena Alterio, y en 2023 fue homenajeado en el CCK, en un emotivo encuentro que reunió a figuras como Ricardo Darín. Un legado inmenso que seguirá vivo en cada una de sus interpretaciones.