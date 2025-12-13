Guillermina Valdés confesó cómo fue su relación con Santi Maratea: "Era mucho menor que yo"

En 2022, Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli le pusieron punto final a una relación de una década que dejó como fruto a su hijo Lorenzo. Desde entonces, ambos eligieron transitar la separación con bajo perfil, aunque alrededor de sus vidas sentimentales circularon versiones constantes que nunca terminaron de confirmarse públicamente.

Con el paso del tiempo, se habló de posibles romances de uno y otro lado, supuestos terceros en discordia y vínculos que jamás fueron blanqueados. En ese contexto de rumores permanentes, uno de los nombres que más sorpresa generó fue el de Santi Maratea , por el contraste generacional y de exposición pública entre la modelo y el influencer .

Lejos de esquivar el tema, la actriz decidió hablar y confirmar por primera vez que existieron encuentros con el conductor de "Trato hecho". En diálogo con Ángel de Brito en "Bondi Live", la artista fue directa al reconocer que hubo algo entre ellos, aunque evitó ponerle una etiqueta concreta al vínculo .

“Más allá de la relación, si fue o no, qué fue sexoafectivamente, con Santi no tenemos nada que ver. Nunca había estado con alguien mucho menor que yo”, expresó la intérprete, dejando en claro que se trató de una experiencia distinta a las relaciones que había tenido anteriormente.

La empresaria también profundizó en las diferencias que existen entre ambos, no solo por la edad sino por la forma de encarar la vida. “Más allá de que somos diferentes, de que nos plantamos en la vida de manera distinta, nos encontramos en algo que son nuestras heridas de la infancia”, explicó.

Al recordar el primer acercamiento, Guillermina situó el contexto emocional que atravesaba en ese momento. “La primera impresión… pensé que iba a charlar con él. Yo decía: ‘Este chico me está mirando’. Hacía seis meses me había separado de Marcelo”, relató, marcando el momento de vulnerabilidad personal en el que se produjo aquel encuentro.

Los rumores que surgieron en el Día de los Enamorados

Las especulaciones sobre un posible romance comenzaron a tomar fuerza cuando ambos fueron vistos juntos en reiteradas oportunidades. Una de las imágenes que más repercusión tuvo fue una foto cenando hamburguesas el 14 de febrero de 2023, Día de los Enamorados, lo que alimentó las especulaciones.

En aquel entonces, Valdés salió rápidamente a desmentir cualquier relación sentimental. En una nota con "Intrusos", buscó llevar tranquilidad y bajarle el tono a los trascendidos que ya circulaban con fuerza en los medios y en redes sociales. “Somos amigos, re amigos. Estuve tres días en Buenos Aires para ir a llevar a Lolo, que pasó un mes conmigo en Mar del Plata, y justo salimos anoche”, explicitó en ese momento, quitándole cualquier intención romántica.

Ante la insistencia del cronista por la fecha elegida, la actriz fue categórica. “Pero no estábamos celebrando el Día de los Enamorados, somos amigos. Es casualidad… El auto estaba en doble fila y él bajó a buscar las hamburguesas y yo esperé en el auto”, detalló. También se refirió a los rumores recurrentes que la vinculan con distintas figuras del ambiente artístico. “No es la primera vez que me pasa. Tengo muchos amigos”, disparó, marcando su incomodidad frente a las interpretaciones mediáticas.

Finalmente, aclaró cómo conoció a Maratea y puso el vínculo en contexto laboral: según contó, se cruzaron por primera vez durante las grabaciones de "Quién es la máscara", el programa de Telefe en el que ambos participaron, y desde allí mantuvieron una relación cercana.