El truco infaltable de Guillermina Valdés para lucir joven

En las últimas horas, Guillermina Valdés , sorprendió al aparecer en sus redes con un truco vinculado a su faceta como creadora de productos cosméticos. La actriz y referente de moda decidió compartir con su comunidad virtual el lanzamiento de un innovador y llamativo accesorio de belleza que ya se encuentra disponible para la venta en su propia tienda online.

Mientras se filmaba con la cámara de su celular, Guillermina Valdés mostraba cómo utilizaba el producto aplicando una pieza de silicona rellena de agua y congelada sobre su rostro. Allí mismo explicó: “Empecé a implementar el tema frío todas las mañanas. Y dije ´que entre a Giv´. Es de silicona, el agua se pone acá y en tres horas ya está helado”.

Con total naturalidad, la ex pareja de Marcelo Tinelli continuó detallando su experiencia personal con este nuevo aliado de belleza: “Yo ya lo estuve usando y por eso tiene esta forma que se la fui dando con mi cara. Te vas masajeando rápido porque el hielo sobre la piel quema. Lo que hago cuando se me empieza a poner colorado con una toallita le paso, espejo, baja y vuelvo. Rapidito. También lo uso en el cuello”, comentó, dejando en claro que lo ha incorporado como parte de su rutina diaria.

guillermina1

El consejo de Guillermina Valdés a sus seguidores

A modo de consejo para quienes buscan distintas maneras de emplear el producto, la también empresaria agregó: “Hay gente que lo usa con la tapa de goma porque no se banca el hielo y tiene del otro lado algo que sirve para hacerse exfoliante. Como un masajeador. El efecto colorado se va porque es un shock de energía”.

El entusiasmo de Guillermina Valdés por esta novedad no se detuvo allí, ya que concluyó su mensaje revelando otro de sus secretos de cuidado personal: “Estoy fascinada y me acabo de poner el voluminizador de labios”.

guillermina3

Un producto innovador y para todos los bolsillos

Ahora bien, surge la pregunta inevitable: ¿cuál es el precio de este curioso rodillo facial de hielo? De acuerdo a la información publicada en el sitio oficial de su marca, el valor del producto asciende a $7.000,00 en su versión final al público, mientras que sin impuestos su precio es de $5.785,12.