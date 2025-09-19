Quién es la hija de Chayanne nominada a revelación en los Latín Grammys

La menor de los hijos que el cantante puertorriqueño tuvo con Marilisa Maronesse está dando sus primeros pasos en el mundo de la música.

Chayanne , el cantante y actor puertorriqueño reconocido en todo el mundo, tuvo dos hijos con Marilisa Maronesse: Lorenzo e Isadora . Su hija menor sigue sus pasos en la música y es una artista revelación que promete sorprender en varios aspectos.

La joven artista nació el 10 de diciembre de 2000 y, a diferencia de su hermano, quien se inclinó por el modelaje, incursionó en la música y planea seguir los pasos de su padre. Isadora comenzó a escribir y a expresarse a través de canciones desde que tenía seis años. Estudió composición musical y gracias a ello lanzó su primer sencillo en 2022.

La cantante de 24 años, mantiene una activa presencia en Instagram, donde comparte su vida y proyectos musicales con sus seguidores. Allí suele mostrarse junto a grandes figuras del entretenimiento, como Lele Pons, su prima.

image

También participó en proyectos con artistas de primera línea, como su aparición en el videoclip de Soltera, de Shakira. La hija menor de Chayanne abrió su propio sello musical, Mariposa Music, con el que lanzó sus primeros temas en español, aunque tampoco descartó cantar en inglés en alguna oportunidad. Con un perfil bajo, siempre se mostró muy reservada en cuanto a su vida personal.

La carrera de Isadora, la hija menor de Chayanne

Isadora Figueroa debutó oficialmente como cantante en diciembre de 2022 con el lanzamiento del tema HBD. Inició su carrera artística luego de graduarse con honores en la Escuela de Música Frost, de la Universidad de Miami, donde estudió composición musical.

Después de ese lanzamiento, presentó otros sencillos como Dime qué hago, Agüita con sal, La bici y Akiki. En julio de este año anunció el estreno de Hierba mala. Chayanne muestra su apoyo incondicional hacia su hija en esta carrera que también los une a nivel profesional.

image

Por su parte, Figueroa busca construir una identidad artística independiente y aprovecha las herramientas y conocimientos adquiridos para potenciar su perfil musical, algo que hasta el momento logró con éxito. Recientemente, Isadora fue nominada como Mejor Artista Nuevo en los Latin Grammy 2025. La Academia Latina de la Grabación dio a conocer a los nominados y la hija de Chayanne figuró en la lista. La joven compartió su emoción en las redes sociales y agradeció el apoyo de sus seguidores.

“Intento poner en palabras lo que siento, pero todavía no me lo creo y cada vez que lo pienso se me aguan los ojos. Cómo le explico a la nenita de seis años que escribía canciones en su cuarto que hoy está nominada a un Latin Grammy”, expresó Isadora en Instagram.

“He soñado toda mi vida con hacer música y dar amor, y hoy ese sueño se está cumpliendo. Gracias Dios, gracias música, gracias familia, gracias a cada persona que he conocido en este camino y gracias a ustedes por sentir conmigo cada canción, por creer en mí y por amar conmigo”, añadió la artista.

image

Chayanne felicitó a su hija en redes sociales con un cálido mensaje: “Mi niña bonita, me siento orgulloso por tu nominación al Grammy. Es algo que se gana con esfuerzo y dedicación, y eso es lo que veo en ti todos los días. Se hace camino al andar, ¡sigue adelante!”, escribió el cantante junto a una fotografía de Isadora cuando era pequeña.

Isadora compite en esta terna junto a Alleh, Annasofia, Yerai Cortés, Juliane Gamboa, Camila Guevara, Alex Luna, Paloma Morphy, Sued Nunes y Ruzzi. La Academia Latina de la Grabación anunció que la 26ª entrega anual de los Latin Grammy se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre de 2025 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.