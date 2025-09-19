Milei dijo por qué ya no lo apoyan los gobernadores y vaticinó que en las elecciones el país se pintará de violeta

El Presidente habló de los gobernadores que lo apoyaron al inicio de su gestión y que luego se fueron distanciando. Tampoco eludió al tema electoral.

El presidente Javier Milei reflexionó sobre el distanciamiento con los gobernadores, que se vislumbra en la Cámara de Diputados donde rechazaron dos vetos importantes para su gestión como el financiamiento universitario y del Garrahan.

El mandatario, de visita en la provincia de Córdoba, se refirió al tenso vínculo que mantiene con la mayoría de los gobernadores y sostuvo que se debe a que en la primera etapa de la gestión libertaria los mandatarios provinciales “acompañaron”, mientras que eso luego se diluyó en el acompañamiento en el Congreso.

En una entrevista al diario La Voz del Interior de esa provincia, el Presidente atribuyó el distanciamiento con los mandatarios provinciales al “ año electoral”, donde “cada uno defiende su dinámica partidaria”.

“En este año electoral, los gobernadores prefirieron no acompañarnos”

“En la primera etapa del gobierno nos acompañaron y en este año electoral prefirieron no hacerlo”, deslizó el Ejecutivo Nacional. Ademñas, minimizó los reclamos de fondos de los gobernadores, al señalar que actualmente “las provincias tienen récord de recursos". Se atajó frente a los reclamos por la motosierra a la obra pública que afecta a las provincias.

“Los kirchneristas se robaban la plata y no hacían las rutas, nosotros estamos cortando esos robos. Lo que vamos a hacer es licitar esas rutas, que están frenadas porque dependen fuertemente de las tasas de interés. Cuando tenés a la política torpedeando el programa hace que la gente no quiera invertir y esas decisiones se posterguen. Por eso está detenido el proceso, no porque no se quiera hacer”, enfatizó Milei.

En otro pasaje de la entrevista, el Presidente fue consultado si recurrirá al Tesoro norteamericano, para que brinde alguna clase de auxilio financiero, para afrontar los pagos de la deuda durante este 2026. La respuesta de Milei fue que se está avanzando en ese sentido. “Teníamos claro que este año iba a ser muy complicado, y por eso trabajamos en estrategias para cubrir los pagos que tiene la Argentina el año próximo, que son 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones en julio. Esas negociaciones llevan tiempo y hasta que no esté confirmado no hacemos anuncios, pero estamos avanzados, es cuestión de tiempo”, dijo.

Milei dio la entrevista acompañado por el primer candidato a diputado nacional por Córdoba de La Libertad Avanza (LLA), Gonzalo Roca, y sobre los comicios de octubre remarcó que está confiado en que “los argentinos puedan visualizar que la única forma de salir adelante es abrazando las ideas de la libertad”. “Si el país se pinta de violeta las cosas van a ser mucho mejor”, afirmó.